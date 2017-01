Estaba desaparecida y apareció enterrada en la casa donde trabajaba su marido

El cuerpo de una mujer que había desaparecido hace dos días de su casa de la localidad bonaerense de Glew, fue hallado enterrado en el fondo de una vivienda de Guernica donde trabajaba como albañil su esposo, quien quedó detenido como principal sospechoso.



Andrea Sequeira faltaba de su casa desde el 4 de enero y su familia había radicado la denuncia en una comisaría de Glew.



Según la denuncia de su madre, los vecinos de Victorino de La Plaza y Alsina, en la localidad bonaerense de Glew, le habían contado que había sido una madrugada violenta.



Durante la noche habían escucharon los gritos de Andrea pidiendo ayuda y luego su marido se fue del lugar montado una bicicleta, esa fue la última vez que la vieron.



Andrea no atendía el celular, que estaba apagado desde entonces y tampoco volvió a su casa.



"El marido la entró de los pelos a la casa, le estaba pegando y no escuchamos más nada", le confesó una vecina.



Cuando la policía llegó al lugar encontró platos rotos y faltaban algunas pertenencias de la mujer.



Su esposo, que estuvo demorado pero recuperó su libertad a las pocas horas, relacionó la desaparición de su pareja con una supuesta infidelidad. "Se fue con otro hombre", dijo.



Pero, en las últimas horas sin embargo, el cuerpo de Andrea apareció enterrado en los alrededores del cementerio de Guernica.



El hallazgo se produjo luego que un testigo denunciara que había visto en Alaska y La Pinta, del Barrio Copenhague, de Guernica, a Marcelo Coria, el esposo de la víctima, llevando pico, pala y bolsas de consorcio.



En ese lugar precisamente la policía halló a la mujer enterrado en el fondo de la vivienda donde trabajaba Coria.



El cuerpo estaba enterrado a un metro y medio de profundidad, cubierto por una sábana.



Coria, que no tenía antecedentes pero sí fue descripto por varios vecinos como un hombre violento, volvió a ser detenido, esta vez acusado de "femicidio".



En las próximas horas será indagado en los Tribunales de Lomas de Zamora.