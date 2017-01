Unidades penales colapsadas: Hay 1.752 presos en cárceles entrerrianas

Con el ingreso sostenido de internos, las unidades penales están casi colapsadas, por la ocupación de 1752 personas. "La Unidad Penal 2 de Gualeguaychú, es la más deteriorada de la provincia y ya no es de máxima seguridad", afirmó el responsable del Servicio Penitenciario de la provincia, José Luís Mondragón.El funcionario sostuvo que "se ha producido un notorio incremento de la población penal en Entre Ríos durante los últimos cuatro años, debido a la implementación del nuevo Código Procesal. Lo ideal sería contar con una nueva unidad penal, como lo ha planteado el Gobernador, para lo cual se está buscando el financiamiento porque se trata de una inversión muy importante, pero desde el Servicio Penitenciario se han logrado los medios a través del Ministerio de Gobierno para adaptar espacios ya existentes y estamos en plena construcción de nuevos, como en Paraná, donde estamos al 50 por ciento de la obra de un pabellón para 50 internos".El titular del Servicio Penitenciario dijo que "en Gualeguaychú se encuentra la unidad penitenciaria más deteriorada de la provincia, que es la UP2, donde menos posibilidades hay de desarrollar actividades para la población penal y es la que nos tiene altamente preocupados. Es la situación más difícil de abordar también, ya que los espacios están muy deteriorados por el paso del tiempo, el estilo y el formato del edificio que no permite muchas modificaciones. Es por eso que algunos de los internos tuvimos que trasladarlos a la Granja Penal de El Potrero, donde actualmente hay 132 personas alojadas".Mondragón reconoció que "no se puede seguir afirmando que la Cárcel de Gualeguaychú es de alta seguridad porque además ha variado el concepto de seguridad, que antiguamente significaba altos muros, mucho personal armado y el interno cuasi depositado. Actualmente, la seguridad en materia penitenciaria se plantea desde otros ejes, como la educación y el trabajo, para mantener a los internos ocupados en saberes y aprendizajes. Esto es mucho más importante que las rejas y los muros".El máximo responsable de las instituciones penitenciarias de Entre Ríos manifestó en declaraciones aque "actualmente hay 1752 personas internadas tanto condenadas como procesadas en la provincia. Hemos tenido que alojar internos dentro de las Unidades en lugares donde antes funcionaban oficinas, talleres y depósitos. En la unidad de Paraná que cuenta con 662 internos, hemos tenido que ocupar la Capilla, por ejemplo. En ese lugar hoy hay alojadas 47 personas. Construir un edificio penitenciario, que es necesario, significa destinar montos muy importantes que no se pueden afrontar con fondos provinciales, para eso se necesita la ayuda de la Nación o aportes externos y algunas estimaciones indican que el costo puede alcanzar a un millón de pesos por interno que se quiera alojar en un edificio carcelario que se pretenda construir, incluyendo todo lo que se suma a la obra civil propiamente dicha. Esto da una idea aproximada de la envergadura de la inversión".En cuanto a la cantidad de penitenciarios en toda la provincia, Mondragón contabilizó "1400 agentes, cuando el ideal es uno por interno, con lo cual tendríamos un déficit de 350 en relación a la actual cantidad de internos alojados. Pero lo importante es como se distribuye el servicio de seguridad carcelario".