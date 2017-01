Revelaron detalles sobre la muerte del hombre hallado en la heladera

Policiales Hallaron el cadáver de un hombre dentro de una heladera

Luego del hallazgo sin vida del joven José Cóceres, de 25 años, dentro de una heladera en una vivienda de Concordia, este jueves por la tarde se supo que de la autopsia surgió que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio. El cuerpo también presentaba golpes, lo cual junto con otras pruebas hace sostener la hipótesis del asesinato. Se investiga si lo mataron por una deuda económica.en forma categórica: "Indudablemente que estamos ante la presencia de un homicidio"."Se confirmó que el cuerpo presentaba algunos golpes, fue agredido con un elemento contundente. Hay un elemento secuestrado en la causa, en relación a eso tiene un golpe a la altura del cráneo, que de acuerdo a lo que pudimos averiguar no fue el causal de muerte, sino que se trató de una descompensación cardíaca", explicó el comisario al programa La Vuelta Informativa.Acerca de las medidas realizadas, Schierlo informó que "por declaraciones testimoniales se hicieron allanamientos en domicilios de personas que estarían involucradas y se secuestraron elementos y ropas con lo que podrían ser manchas de sangre. Se trabaja con otras pericias que realiza Criminalística, está encaminada la investigación".No se descarta que en las últimas horas de la noche o durante la jornada de este viernes se concreten detenciones de los sospechosos.Pudo haber muerto atrapadoCóceres falleció por una "descompensación cardiorrespiratoria aguda" aparentemente provocada por un edema pulmonar. Los investigadores creen que el joven fue golpeado y, cuando estaba inconsciente, sus agresores creyéndolo fallecido o no, lo ocultaron dentro de la heladera en la que finalmente murió atrapado.Precisó que a simple vista, los médicos constataron que el cuerpo presentaba un golpe en la cabeza, otros en la espalda y también en los miembros superiores, estos últimos considerados "signos de la defensa" que ejerció Cóceres cuando lo atacaron.Según Guerrero, la víctima presentaba una discapacidad motora en sus miembros inferiores, a raíz de la cual debía movilizarse con muletas. Si bien en un primer momento se sospechó que los golpes habían sido la causa de la muerte, los forenses que realizaron la autopsia al cuerpo lo descartaron al tiempo que estimaron que el crimen se produjo a las 4 del miércoles, aproximadamente.En cuanto a el móvil del crimen, los investigadores descartaron el robo ya que no se detectaron faltantes de valor de la casa de la víctima y siguen la pista de una posible deuda económica ya que Cóceres compró algunos objetos en los últimos días y, dado que no puede trabajar ni generar ingresos, no los habría podido pagar, dijeron los informantes.De acuerdo a esa hipótesis, los "acreedores" de Cóceres aparentemente fueron a verlo para cobrar pero se generó una discusión y pelea en la que el joven fue golpeado e introducido luego dentro de la heladera.En relación a la causa que se encuentra en trámite, el Juzgado de Garantías ordenó el allanamiento de dos propiedades, una ubicada en calle Cristosomo Gómez y Maestra López y la restante en calle Cristosomo Gómez y 59. Fuentes policiales confirmaron que tras los operativos realizados por personal de la División Investigaciones y de comisaría séptima, se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa.En tanto, el morador de la primera vivienda allanada, un hombre de 28 años, fue trasladado a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, para su correcta identificación y pericias de rigor. Luego quedó en libertad.