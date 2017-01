Beneficiaron con prisión domiciliaria al cura acusado de abusar a chicos sordos

El cura Nicola Corradi, acusado de abusar de varios chicos hipoacúsicos del Instituto Próvolo en Mendoza, logró el beneficio de la prisión domiciliaria. La Justicia mendocina aceptó el pedido del abogado del hombre de 82 años, Pablo Kletzl, aunque le impuso una fianza de $50.000.La decisión fue tomada por los fiscales que llevan adelante el caso, Gustavo Stroppiana y Fernando Guzzo, quienes aceptaron el pedido de la defensa de Corradi para que le otorguen prisión domiciliaria. El cura será alojado por un familiar, y deberá llevar una pulsera electrónica.La explicación del ministerio Público para avalar el pedido del cura abusador fue la siguiente: "Se evalúa el riesgo que puede ocasionar esa medida en la investigación con el objetivo de poder llegar a un juicio en donde se condene o se absuelva, según las pruebas con las que se cuente".En ese sentido, el beneficio se otorgó en base a los informes médicos de profesionales de la penitenciaría de Boulogne Sur Mer y del Cuerpo Médico Forense. Al respecto, los funcionarios judiciales indicaron: "En ambos casos se da cuenta del deterioro de la salud de Corradi. Teniendo en cuenta esto, una de las evaluaciones que hace el fiscal al tomar la decisión es poder llegar a realizar el juicio y poder condenar y absolver con el imputado gozando de cierta salud"."En otras palabras, no sería óptimo que el imputado falleciera en la cárcel a los fines de poderlo someter a juicio y lograr, si correspondiera, una condena", agregaron.La prisión domiciliaria es un beneficio contemplado en el artículo 10 del Código Penal. En el caso puntual de Corradi, fue aplicado por su edad (más de 70 años) y sus problemas de salud.Hace dos semanas, la jueza de Garantías Alejandra Alonso le había negado la prisión domiciliaria a Corradi. Uno de los abogados querellantes, Sergio Salinas, había argumentado en contra de la excarcelación "por el riesgo que revestía que los acusados estuvieran en el Instituto Próvolo como lo solicitó la defensa".Si bien la prisión domiciliaria fue ordenada esta tarde, en el penal todavía no fueron avisados. "Por el momento no hemos recibido ninguna notificación del fiscal y Corradi continúa alojado en el penal de Boulogne Sur Mer. Apenas nos notifiquen, organizaremos el traslado", explicó Eduardo Orellana, director del Servicio Penitenciario, al diario Los Andes.Por la misma causa están detenidos el cura Horacio Corbacho y el ex empleado del Instituto Próvolo José Luis Ojeda.