Interno mató a su esposa en la cárcel: Estaba condenado por un hecho similar

Un preso condenado por femicidio mató hoy a su esposa durante una visita en una cárcel en Salta. El delincuente ahorcó y luego apuñaló cinco veces a la víctima, de 20 años. El bebé de ambos estaba presente.



El preso, que se encontraba detenido en el Pabellón E del penal, estaba condenado por el asesinato de su ex mujer.



Hasta el momento se desconocen los hechos por los cuales el hombre, identificado como Gabriel Herrera, mató con un arma blanca a su pareja, Andrea Neri.



Según los primeros datos, ambos tenían una relación desde hace un año. Producto de ello, Andrea dio a luz a un bebé hace un mes. Era la primera vez que Gabriel iba a conocer a su hijo.



El recién nacido se encuentra en estos momentos aún dentro del penal, mientras el hermano de la joven asesinada intenta recuperar la tenencia.



Antecedentes



Según fuentes, se trataría del segundo homicidio que comete Herrera. Antes, habría matado a su esposa en Metán, en 2006 también en la cárcel. Con ella tuvo dos hijos que ahora están a cargo de la abuela materna.



"No se cómo los dejaron estar en una habitación donde no hay guardia. Nosotros le decíamos a Andrea que no tenga esa relación", dijo el tío de la chica asesinada.



El fiscal Pablo Rivero, de la Unidad de Grave Atentados contra las Personas, interviene en la causa.



El responsable del penal fue separado de su cargo por el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, y el penal fue intervenido.