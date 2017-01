Muerto en la heladera: "Estaríamos frente a un homicidio", adelantó el fiscal

Policiales Hallaron el cadáver de un hombre dentro de una heladera

El cuerpo sin vida de José Leonardo Cóceres fue encontrado en el interior de una heladera en desuso; el hecho se registró en la zona de Calle 58 y Cortada 142, Barrio Constitución de Concordia, en jurisdicción de comisaría séptima, en la tarde de este miércoles."Estamos en plenas tareas investigativas a los fines de determinar en qué circunstancias ocurrió el evento", expresó el fiscal. Aún sin el resultado de la autopsia en la mano, Guerrero arriesgó a señalar que por lo que observó en el cuerpo, estarían frente a un homicidio. "Es una apreciación subjetiva dado que no tengo los elementos objetivos pero el cuerpo presentaba golpes. No tenía orificios de bala ni de arma blanca", dijo. Y situó la hora del crimen entre las 12 de la noche del martes 3 y la madrugada del 4 de enero.Por otra parte, está descartado que Cóceres haya ingresado por sí mismo a la heladera debido a que poseía dificultades motrices por sus piernas "atrofiadas" y se movía con muletas.Guerrero remarcó que Cóceres no tenía antecedentes. Además consignó que era conocido, en un barrio muy populoso, por todos. Su desaparición no fue motivo de alarma entre los familiares dado que no era extraño que se ausente durante el día en casa de amigos.En el lugar se hicieron presentes las autoridades judiciales y también trabajaron los peritos de Criminalística. El cuerpo del hombre fue trasladado a la morgue judicial para su autopsia. La Policía realiza trabajos investigativos para determinar de qué manera perdió la vida la víctima y en qué circunstancias llegó el cuerpo al interior de la heladeraEn la vivienda, además de Cóceres, vive un hermano con quien comparte la habitación, la cuñada que vive sola y trabaja en una panadería y otro hermano que actualmente reside en Buenos Aires con su esposa.El fiscal Guerrero dijo que cuando se despertó el hermano, no notó nada extraño y se fue a trabajar sin darse cuenta de nada ni percatarse que su hermano podía estar en ese lugar. Recién su cuñada, a las cinco de la tarde, fue quien se topó con el macabro hallazgo.