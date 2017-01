Prisión preventiva para el hombre que le quemó la casa a su familia

La jueza Alejandrina Herrero dictó 60 días de prisión preventiva a Diego Maidana de 35 años, por haber amenazado a su exconcubina y causado daños por fuego en su casa y luego un incendio total que la dejó en la calle con sus cuatro hijas menores de entre 6 y 17 años.



El hecho se produjo en Concepción del Uruguay el 30 del corriente, tras el acoso del sujeto a su exconcubina Mónica Romero de quien se encuentra separado desde que su hija menor tenía seis meses de edad.

En todos estos años Maidana no dejó de molestar a la mujer y el día 30 se presentó en su casa de calle Belgrano al 1040.



El hombre se presentó en casa de Romero y exigiendo que le entregara sus hijas y amenazándola con que no iba a festejar año nuevo dando a entender que la mataría antes. En esa instancia le manifestó que se iba "a podrir todo" e inició un incendio quemando una bicicleta, un escobillón y una cortina. Más tarde la damnificada radicó la denuncia y dejó a las niñas con una vecina mientras realizaba los trámites y cuando volvió las encontró dormidas, por lo que no quiso despertarlas para llevarlas a su casa.



Esta actitud de la mujer les salvó la vida, ya que poco después su casa ardió completamente y podrían haber muerto carbonizadas de estar ellas en el lugar.



El hombre fue visto por un testigo cuando se dirigía a la vivienda y poco después empezaron a aparecer las llamas.



La víctima y sus hijas quedaron en la calle. Adujo además que ella lo había denunciado en repetidas oportunidades y que tenía restricción por 180 días impuesta en mayo.



Por todo ello la fiscal, doctora Melisa Ríos, pidió que Maidana quede con prisión preventiva por 60 días. Se opuso la defensora doctora Romina Pino, entendiendo que es excesivo el pedido y calificó los hechos como daños y amenazas simples a lo que la fiscal repuso que los daños fueron causados al escobillón y la cortina, pero que luego les incendió la casa y las dejó con lo puesto.



La jueza analizó los dichos y los hechos perpetrados por el acusado y luego determinó que Maidana debe permanecer detenido por 60 días en la Unidad Penal 4. (La Calle)