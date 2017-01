Denuncian por corrupción de menores al hombre que fue a motel y le robaron

El 2017 no comenzó como un buen año para el hombre de 55 años, que durante una "aventura" fue despojado de su auto cuando estaba en un hotel alojamiento de Concepción del Uruguay, ya que ahora se le suma una denuncia en su contra por corrupción a una menor.Este sujeto, en horas de la madrugada del domingo salió a pasear en su automóvil Volkswagen Polo de color rojo. Vio a tres jóvenes una de 19 años y dos menores de 16, a las que hozo subir al auto y comenzó a recorrer la ciudad, hasta que la más grande lo habría invitado a ir a un hotel.El conductor se dirigió al alojamiento que está en inmediaciones de Allais y acceso Uncal, donde según trascendió, habría ingresado, pero la aventura no tuvo un final feliz, ya que cuando este se distrajo en el baño, las jóvenes se apoderaron del Polo y escaparon, lo que no pudo ser impedido por el damnificado que habría sufrido golpes y excoriaciones al tratar de interponerse.Luego de esa madrugada para el olvido, el hombre de 55 años no ganó para sustos y recibió la segunda mala noticia en el transcurso de las primeras 24 horas del 2017, ya que en sede de Comisaría del Menor y la Mujer, se presentó una mujer de unos 36 años. La madre de una de las adolescentes que participó del hecho radicó la denuncia en contra del sujeto al que lo acusaría de corrupción, por lo que en estos momentos hay dos causas paralelas.Respecto a esta persona, se supo que ya habría tenido un hecho similar tiempo atrás y se sospecha que tenga relación con casos de denuncias de jóvenes presuntamente acosadas en la vía pública, que en sedes policiales dijeron haber sido objeto de seguimientos de un sujeto en un auto de esas características, por lo que queda abierta la posibilidad de investigación.