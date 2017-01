En las primeras horas de noche del día domingo, funcionarios de Comisaria Octava de Concordia, alertados por un llamado telefónico de auxilio desde una vivienda ubicada en el barrio La Colina de esa jurisdicción, tomaron intervención en la misma, ya que un hombre de 25 años de edad, quien se encontraba excluido del hogar que compartía con su ex pareja, se había hecho presente en la vivienda con intenciones de ingresar a la casa.



El mismo fue aprehendido y trasladado a dependencias Policiales donde quedó alojado a disposición de la justicia.



Posteriormente, uniformados tomaron intervención en un hecho similar ocurrido en Colonia Ayuí, donde un hombre de 36 años fue aprehendido cuando se hizo presente en la vivienda que habita su ex pareja teniendo una orden judicial para no acercarse a la misma.



También en este caso el aprehendido fue trasladado a dependencias Policiales y puesto a disposición de la justicia.