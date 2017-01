Menor dio a luz a su bebé sin vida producto de una golpiza y hay un detenido

Una adolescente dio a luz a su bebé ya sin vida aparentemente producto de una golpiza que recibió de su pareja. Las lesiones habrían precipitado los trabajos de parto, apenas llevaba seis meses de gestación y cuando salió del vientre de su madre ya no presentaba signos vitales. El acusado se encuentra detenido.

El aberrante caso se registró en la ciudad de Los Telares, departamento Salavina, de la provincia de Santiago del Estero, señaló El Liberal. De acuerdo con las fuentes, el sábado arribó al Servicio de Maternidad del Hospital Regional una menor de 16 años, quien cursaba el sexto mes de su embarazo y presentaba una hemorragia y signos de violencia en su cuerpo.



Rápidamente los médicos intentaron controlar la situación, priorizando preservar la vida del bebé; sin embargo, los facultativos habrían determinado que el estado de salud del niño por nacer era crítico, por lo que consideraron que debían adelantar el parto para intentar salvarlo.

Pese al esfuerzo de los profesionales, el pequeño habría nacido sin signos vitales.



A partir de ese momento la familia de la menor dio aviso a la Policía. La madre de la adolescente denunció que su hija había recibido una golpiza por parte de su pareja, un hombre de 32 años.

Los uniformados tomaron varios testimonios y una hermana de la joven deslizó que serían constantes los hechos de violencia protagonizados por el sujeto.

Las lesiones en el cuerpo de la adolescente habrían sido notorias.



Interiorizado de los pormenores del caso, el fiscal de turno Dr. Ramón Rubén Alfonzo solicitó al juez de Control y Garantías una orden de allanamiento y detención para el acusado, medidas que le fueron concedidas y la Policía dio cumplimiento a la medida, apresando al sospechoso que sería de apellido López.



De acuerdo con las fuentes, el Dr. Alfonzo le endilgaría por el momento el supuesto delito de "lesiones calificadas en perjuicio de la menor" y se evaluaba cómo sería la carátula por la muerte del bebé, por lo que no descartaban que se le impute el delito de "homicidio".

Hasta anoche se desconocían las causas que desencadenaron la brutal golpiza. No obstante, el representante del Ministerio Público ordenó una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del hecho. Fuente: (El Liberal).-