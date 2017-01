Asesinaron de 14 puñaladas a un hombre y buscan a su exmujer

Un hombre murió el domingo a la madrugada al ser atacado de varias puñaladas en el momento en el que salía de la casa de una amiga a la que había visitado para saludarla en el Año Nuevo, en el barrio porteño de Flores, y las principales sospechas apuntan a que su exmujer fue la autora del hecho.



El crimen se produjo alrededor de las 2:00 en Bacacay y Fray Cayetano, tuvo como víctima a Pablo Pelisch, de unos 60 años, y en el caso intervino personal de la comisaría 50 de la Policía de la Ciudad.



Pelisch, quien residía en el barrio de Belgrano, había ido a visitar a una amiga para saludarla para fin de año y en el momento en el que salía del domicilio, para subirse a su auto, un Mercedes Benz fue agredido.



El hombre fue atacado de al menos 14 puñaladas, por lo que fue llevado al Hospital Álvarez, donde murió mientras era asistido por los médicos de guardia.



Según indicaron fuentes ligadas a la investigación al caso, efectivos de la Comisaría 50 allanaron la casa de una mujer que había sido pareja de la víctima y hallaron elementos incriminatorios.



También se supo que la madre de la sospechosa, que por el momento no había podido ser hallada, también la incriminó en el homicidio.



"Mataron a un hombre honesto. Le dieron varias puñaladas y le cortaron el cuello", dijo María, la mujer que había visitado Pelisch, la que aseguró que era su amiga "desde que tenían cinco años".



"Quiero justicia, no se puede vivir así", expresó la mujer en declaraciones al diario Crónica, mientras señaló que la Policía se portó excelente en torno al caso.



Tras el crimen, efectivos de la Policía de la Ciudad requisaron a los habitantes de hoteles y algunas casas tomadas que se encuentran en esa zona cercana a la estación de Flores, en búsqueda de sospechosos por el crimen, aunque por el momento no habían obtenido resultados positivos.



El crimen de Pelisch se convirtió en el segundo asesinato ocurrido en el barrio de Flores en menos de una semana.



El lunes pasado, Brian Aguinaco, de 14 años, falleció luego que dos días antes recibiera un disparo en la cabeza realizado por "motochorros" cuando se movilizaba junto a su abuelo en un auto en la intersección de Asamblea y Robertson.



El hecho provocó una violenta manifestación de vecinos que provocaron destrozos en la comisaría 38, con jurisdicción en la zona.



En tanto, en el cercano barrio de Mataderos, el martes pasado, Jonathan Echimborde, de 28 años, murió tras recibir un disparo, presuntamente realizado por policías que perseguían delincuentes, mientras arreglaba una camioneta en la puerta del taller de su padre.