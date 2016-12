Liberan a presunto homicida porque el crimen nunca ocurrió

La autopsia realizada al cadáver de Carlos Techera, de 48 años,

el hombre que según la policía había sido asesinado de un disparo

en el ojo en el barrio Belgrano, reveló que en realidad la muerte

se produjo por causas naturales.

La información fue confirmada por la fiscal María Isabel

Sánchez, quien recibió el informe de los médicos forenses.

Unas horas antes, ya había ordenado liberar a Eduardo

Jaramillo, de 78 años, el único acusado por el hecho, tras no

encontrar pruebas en su contra para imputarlo.

Durante las declaraciones testimoniales tomadas al hijo de

Techera, a sus vecinos y al propio sospechoso, que le alquilaba

una habitación al hombre fallecido, todos coincidían en que no

hubo ruidos en la previa del hallazgo del cadáver y dijeron que no

notaron situaciones extrañas.

Por esos motivos, sumadas a la edad, la fiscal Sánchez ordenó

que Jaramillo recuperara la libertad, luego, con el informe de

autopsia, confirmó su hipótesis y caratuló la causa como

"averiguación causales de muerte".

El jueves la Policía había informado que Carlos Techera, de 48

años, había discutido Eduardo Jaramillo, de 78, por "motivos de

convivencia", lo que derivó en el "crimen" de "un balazo en el ojo

derecho".

Por eso se había ordenado la detención del sospechoso quien,

según el mismo reporte, se había escondido en la casa de un

familiar. Cuando fue capturado, el acusado no entendía por qué la

Policía se lo llevaba detenido.

Horas más tarde, la autopsia comprobó que Techera murió de

causas naturales y que las heridas en el ojo derecho habían sido

post mortem, aparentemente ocasionadas por su perro.

"Era una herida muy superficial la que tenía y como había una

mascota en el lugar, la primera hipótesis indica que así se habría

producido", explicó la fiscal Sánchez.

La misma autopsia señaló que Techera, quien tenía un estado de

salud delicado ya que meses atrás había sufrido un ACV, murió de

un infarto.

De hecho, en la casa donde vivía el hombre, no se constataron

signos de violencia ni se encontraron pruebas sobre el "homicidio"

que la policía le imputó al anciano.

Según fuentes policiales consultadas por el Diario La capital,

en un primer momento los uniformados del CPC y la comisaría 11ra.

que llegaron al lugar donde estaba el cadáver consideraron que

había indicios para sospechar que había ocurrido un crimen.

Sin embargo, con el paso de las horas la fiscal Sánchez dialogó

con la médica que había visto el cadáver y comenzaron las dudas

sobre el suceso, debido a que el globo ocular estaba intacto y

sólo presentaba una escoriación que podía o no ser una herida

causada por un balazo.

La autopsia reveló, más tarde, que el cuerpo no tenía lesiones

de gravedad y esa marca que presentaba podía ser una mordida de un

perro que se encontraba en la casa cuando arribaron los efectivos

policiales.



NA