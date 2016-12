Otro detenido por crimen de Brian: tenía 3 causas y debería haber estado preso

A Luis Gómez lo conocen como "Yun". Tiene 26 años y tres causas penales por robo y encubrimiento. Manejaba la moto con la que aquel día salió a robar junto a un menor de 15 años.



Con dos pedidos de captura sobre sus espaldas, por los que debería haber estado preso, el 24 de diciembre habría sido cómplice del asalto a dos mujeres y del asesinato de Brian Aguinaco, el chico de 14 años cuya muerte despertó la indignación de familiares y vecinos de Flores y hasta provocó la violenta toma de la comisaría 38°.



Según la declaración de los testigos, Gómez manejaba la moto con la que aquel día salió a robar junto a un menor de 15 años. Ese adolescente, también llamado Brian, fue detenido en Chile y ayer llegó de regreso a Buenos Aires. Por su edad es inimputable -está internado en el Instituto Inchausti- y la Justicia sólo puede retenerlo hasta que cumpla los 18.



Uno de los abuelos de la víctima, Eduardo Dotto, pidió que "no lo liberen" y advirtió: "Si lo dejan en la calle, la Justicia será responsable de un gran problema".



"Yun" es el segundo detenido por el crimen de Brian Aguinaco, baleado el sábado pasado en Rivera Indarte y Asamblea del barrio porteño de Flores, cuando estaba con su abuelo Enrique. A Gómez lo encontraron después de una investigación de la Fiscalía N°35, a cargo de Ignacio Mahiques.



El caso Brian



Según confirmaron fuentes judiciales tiene tres causas. La primera es de 2013, por la que fue condenado a cuatro años de prisión y por la que quedó en libertad tras cumplir dos tercios de su condena. Pero reincidió y está procesado en otra causa por robo, bajo la misma metodología: en moto y junto a un cómplice asaltó a un hombre que caminaba por la calle en 2015. Además pesa sobre él otra causa por encubrimiento.



"Gómez tenía dos pedidos de captura vigentes y estaba declarado en rebeldía", confirmaron fuentes judiciales a Clarín. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destacó: "Estaba beneficiado por la puerta giratoria".



Ayer dos testigos identificaron a "Yun" como partícipe del asalto y del crimen y el martes realizarían la rueda de reconocimiento con el menor de edad para determinar si -como se sospecha- fue él quien disparó contra Brian.



El adolescente acusado es argentino, tiene nacionalidad peruana y llegó al país desde Chile, adonde lo había recibido su padre. El hombre, nacido en Perú, tiene una condena por drogas en nuestro país y como no declaró ese dato al cruzar la frontera las autoridades chilenas lo expulsaron junto a su hijo este jueves.



El menor había partido el lunes desde Buenos Aires en un vuelo de LATAM. Insólitamente, la maniobra fue descubierta por los investigadores a través de las redes sociales, cuando su madre escribió un mensaje de despedida con una foto de ambos en el aeropuerto.



La mujer lo había llevado hasta allí violando una detención domiciliaria que pesaba sobre ella, al parecer por narcotráfico. Tenía prohibición judicial de abandonar su casa de la villa 1-11-14, pero igual lo hizo.



Ayer, al llegar a Buenos Aires, el padre del adolescente detenido declaró: "Fue a pasar las Fiestas conmigo, jamás me imaginé esto. Vengo a ver qué pasó". Y agregó: "Mi hijo es inocente".



La decisión de mantener detenido o liberar al adolescente -que por su edad ni siquiera será juzgado- está en manos ahora del juez de Menores N° 7 de la Capital, Enrique Velázquez.



Ayer, familiares de Brian tuvieron una reunión en el Miniserio de Seguridad de la Nación, adonde fueron "informados sobre las detenciones vinculadas al asesinato y las medidas que se implementarán en el barrio de Flores tras el episodio ocurrido el sábado último".



Dotto participó del encuentro y a la salida manifestó su indignación: "Ante la posibilidad de que este pibe salga por tener 15 años, se me cae a pedazos un castillo que había construido", expresó. Y agregó: "No puede ser que un chico con antecedentes mate y salga como si nada, que se haya hecho un trabajo impresionante para buscarlo y que ahora venga un juez y lo deje en libertad". Una versión indica que el chico ya había caído preso al menos cuatro veces. Por su parte, la ministra Bullrich aseguró que "el año próximo deberá tratarse una reforma del Régimen Penal Juvenil, es una deuda que tiene la Argentina".



Clarín.