Detuvieron a una ex monja por abusar de una niña de 13 años

Una ex monja de la congregación Discípulos de Jesús de San Juan Bautista de Salta fue detenida por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, en perjuicio de una menor que formaba parte del Instituto creado por el sacerdote Agustín Rosa, también detenido por abuso sexual desde la semana pasada.



La detención se concretó luego de la solicitud formulada por la fiscal penal 2, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, María Luján Sodero, al Juzgado de Garantías 1, a cargo de Ada Zunino.



Se trata de María Alicia Pacheco, también conocida como hermana Micaela, quien fue detenida por personal policial en su domicilio, ubicado en el barrio 25 de Mayo, de la localidad de General Güemes, a 55 kilómetros de Salta Capital.



La mujer fue acusada de delitos de índole sexual por una joven identificada como María Gracia Ramia, quien en su adolescencia formó parte del Instituto creado por el padre Agustín Rosa.



La jueza hizo lugar al pedido y, luego del correspondiente control de legalidad, la mujer fue imputada por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la condición de ministro de culto reconocido, en perjuicio de una joven que formaba parte del Instituto Religioso Discípulos de Jesús de San Juan Bautista cuando era menor de edad.



Durante la audiencia de imputación, Pacheco estuvo asistida por un abogado particular y decidió no prestar declaración. La ex religiosa permanecerá detenida y se espera que la semana entrante presente su declaración personalmente o por escrito, ya que la causa está habilitada en la feria judicial.



La denunciante expresó que la ex monja colaboraba en el Instituto y cuando ella tenía 13 años inició un acoso sistemático, además de hechos de abuso sexual en forma continuada, hasta que decidió desvincularse de la congregación.



Los hechos denunciados por Ramia ocurrieron entre 2004 y 2005, en su domicilio y en las instalaciones de la parroquia de la Santa Cruz, donde la hermana Micaela colaboraba con Rosa y su obra, situada en la calle Santa Fe al 1200, de la ciudad de Salta. De esta manera se suma una nueva causa por abuso sexual en el marco de las actividades del instituto Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, debido a que antes fueron denunciados el padre Rosa y el sacerdote Nicolás Parma, por parte de la ex monja Valeria Zarsa, que era la mano derecha de Rosa, y el ex novicio Yair Gyurkovitz, de 21 años.



Las investigaciones comenzaron hacia fines del año pasado, pero a principios de diciembre último, cuando el canal de cable TN difundió una investigación periodística sobre el tema, Sodero procedió a la detención de Rosa.



El lunes pasado, otro joven que vive en la provincia de Buenos Aires radicó una denuncia en contra de Rosa y de otro religioso que en el momento de los hechos vivía en el sur del país.



El denunciante explicó que cuando estaba alojado en una sede del Instituto Discípulos de San Juan Bautista, en el sur del país, fue objeto de abusos por parte de un sacerdote que ya es investigado.



Esta situación lo motivó a trasladarse a Salta en busca de contención, por lo que recibió el apoyo del fundador de la institución, quien luego se aprovechó de esta situación de confianza para incurrir en una conducta inapropiada hacia él, con contenido sexual.



En función de los testimonios y elementos que pueda obtener la fiscal, podría realizar una ampliación de imputación para Rosa lo que se definirá en las próximas horas. El sacerdote fue detenido la semana pasada y está alojado desde el martes último, en el hospital del penal salteño de Villa Las Rosas, por decisión de la jueza.