Perdió el control del utilitario y terminó incrustado contra un pilar de luz

Por motivos que tratarán de establecerse en forma fehaciente, el conductor de un vehículo Renault Kangoo Confort, perdió el control del rodado y terminó impactando contra una vivienda. El hecho se registró sobre calle Mosconi y Marchini, en jurisdicción de comisaría Villa 3 de Febrero de Nogoyá en la madrugada de este jueves.El joven conductor de 22 años de edad, relató al personal policial que transitaba por una calle de broza, cuando perdió el control del vehículo, debido al estado de la arteria por la fuerte lluvia del momento, y no pudo evitar subir a la vereda e impactar contra el pilar de luz de un hogar familiar.Como consecuencia del accidente, no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales, por lo cual se notificó al propietario del inmueble de lo ocurrido y se le explicaron las diligencias a realizar. Se dio intervención al personal del Área de Tránsito Municipal quienes informaron que no podían usar el alcoholímetro y se retiraron del lugar.Se continúan las diligencias de estilo, con intervención al Gabinete Criminalístico para extracción de placas fotográficas.