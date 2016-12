Herido al querer evitar asalto: este viernes fijarán preventiva para el acusado

Se recupera en el hospital San Martín, Abelardo Ponce, de 19 años. El joven trató de socorrer a una mujer que fue asaltada por dos personas en calles Crespo y Hoffman. Al ver la situación, se trenzó en lucha con los delincuentes y recibió una puñalada.



Este viernes desde las 9, la Jueza Paola Firpo fijará los días de prisión preventiva que tendrá que cumplir el delincuente de 18 años, conoció Elonce TV.



El caso se tramita en Tribunales como robo agravado y tentativa de homicidio simple. Elonce TV dialogó con Maribel, una de las hermanas del joven herido: "No fue solamente un robo de un celular, fue la defensa a una persona que estaba sufriendo una agresión. Él actuó de manera espontánea, fue un impulso que tuvo; creo que a Abelardo se le cruzó por la cabeza que tiene cuatro hermanas, dos sobrinas, una madre, y que cualquiera de nosotras hubiese podido estar en ese lugar: actuó como lo hubiese hecho por nosotras", afirmó la chica.



El muchacho recibió en el hospital "muchísimas visitas", aseguró su hermana. Expresó que está "muy tranquilo, con muchas fuerzas de recuperarse y de poder irnos todos juntos a casa".



Respecto a la falta de movilidad que aún persiste en el brazo de su hermano, afectado por el puntazo que recibió, la chica mencionó: "Va lento ese tema, pero hay que llevarlo con paciencia, darle tiempo a que hagan efecto los medicamentos. Todo es cuestión de tiempo, fe y voluntad".



En cuanto a las afirmaciones que destacan la actitud valerosa que tuvo este joven, Maribel afirmó: "Para mí es solamente mi hermano, una persona que está acostumbrado a ayudar a otras personas, y como estamos acostumbrados a hacerlo en nuestra familia. De esa manera deberíamos hacerlo todos".



Respecto al agresor, Brian Alarcón, la chica dijo: "No lo conozco, se escuchan comentarios respecto a ese apellido, pero no sé nada de él".



Manifestó su deseo de que este delincuente "quede detenido", afirmando además: "Sería una gran decepción encontrarme con que queda libre. Sé cómo es la justicia, no nos complace a todos cómo actúa".



Asimismo, la joven pidió que "los testigos que hayan visto algo, que se acerquen".



"Ya hay testigos que se presentaron, lo hizo de la misma manera la chica a la que le robaron; ella está junto con nosotros, no lo deja sólo en ningún momento", puso relevancia. Elonce.com.