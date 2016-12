Prisión domiciliaria para el policía que mató a un joven en Concordia

"Pidieron la excarcelación y subsidiariamente la prisión preventiva", indicó Rafael Briceño.



En ese sentido, el abogado de la familia Briozzi dijo que "primeramente, la querella se opuso porque entendemos que hay riesgo de entorpecimiento y fundamentalmente de fuga por la existencia de una tendencia muy importante de pena que particularmente entiendo que el imputado no va a estar dispuesto a cumplir". Sin embargo, "el juez entendió que era necesario morigerarla", argumentando que "Acosta tiene arraigo, que tiene grupo familiar y trabajo". Por esa razón "se dispuso la prisión domiciliaria y reglas de no acercarse a los familiares de la victima", relató el abogado.



En cuanto a los familiares de Briozzi, Briceño aseguró que "están dolidos, conmovidos, y angustiados pero entienden que esa era una posibilidad", culminó.



"A esta altura de los acontecimientos, no existe duda de la culpabilidad y de la responsabilidad penal del delito de homicidio de Acosta y a mi criterio está fuera de discusión", remarcó el abogado en declaraciones a Elonce TV.



Asimismo, Briceño afirmó que "yo expuse en la audiencia, que el riesgo de fuga está latente pese a que el acusado tiene arraigo. Además, me parece que no es un riesgo bajo de fuga, sino que es importante, porque cualquier persona que tiene una tendencia de pena alta, que en este caso no es menor de 18 años de condena, piensa en fugarse", señaló el letrado.



En otro tramo de la entrevista, el abogado sembró dudas sobre el desempeño de una perito de parte en Criminología, propuesta por el acusado en el caso, ya que según dijo el abogado, "hay que ver quién paga eso, porque casualmente, esta perito ha sido trasladada a Concordia, en reiteradas oportunidades en autos y con custodia de oficiales de la Policía de Entre Ríos y con grado de Comisaria", indicó.