AMIA: Ordenaron reabrir la denuncia del fiscal Nisman contra la ex presidenta

La Justicia ordenó hoy reabrir la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento a Irán en la causa AMIA. Así lo dispuso la Sala I de Casación Penal, que integran los jueces Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.De esta forma, la presentación que hizo Nisman cuatro días antes de morir contra la ex presidenta será desarchivada.La disputa en torno a esta denuncia fue total y enfrentó a jueces y fiscales de todas las instancias. La comunidad judía institucionalmente hizo campaña por reabrir la causa.El 14 de enero de 2015, Nisman denunció a Cristina Kirchner, al entonces canciller Héctor Timerman; al diputado y jefe de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque; a Luis D'Elía y Fernando Esteche ; al supuesto agente inorgánico de la ex SIDE Allan Bogado, y al ex juez Héctor Yrimia.En su presentación, basada en decenas de escuchas telefónicas, Nisman los acusó de intentar exculpar a los acusados iraníes por el ataque a la AMIA a través de la firma del memorándum de entendimiento entre la Casa Rosada y Teherán, que se concretó en 2013.Según el fallecido fiscal, el pacto -que contemplaba la creación de una "Comisión de la Verdad"- perseguía el objetivo de dar de baja los pedidos de captura de Interpol que pesan sobre los funcionarios iraníes. El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la investigación y pidió 50 medidas de prueba, pero el juez Daniel Rafecas sostuvo que no había delito, criticó con dureza el trabajo de Nisman y archivó las actuaciones.El fiscal Germán Moldes ante la Cámara Federal apeló la decisión y la causa llegó a la Sala I de ese tribunal. Los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero confirmaron lo dicho por Rafecas.El caso no tuvo el impulso del fiscal Javier de Luca en la Casación y quedó a punto de morir. Sin embargo, la DAIA se presentó este año ante la Justicia con nuevos hechos y pidió que se desarchive el expediente. El juez Rafecas y la Cámara Federal reiteraron que no había delito y, finalmente, la causa llegó a Casación.