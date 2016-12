El autor del cuádruple crimen fotografió con su celular a las víctimas

Fotos de las personas

El presunto asesino tomó fotos de los cuerpos apuñalados de su ex suegra, Claudia Oliva (44), y de la actual pareja de ésta, Nicolás Estrubia (33), asesinados horas antes de que tuvieran el mismo final Gustavo Dusso (45) y su hija Camila (15), padre y hermana de Romina Dusso (20), con quien el joven detenido tenía tres hijos en común.En tanto, ayer por la mañana se realizó una audiencia en los tribunales de la capital santafesina donde, a pedido de los fiscales Jorge Nessier y Cristina Ferraro, el juez penal Jorge Pegassano amplió la imputación de Feruglio (25) con los homicidios de Oliva y Estrubia ya que el sospechoso sólo estaba formalmente acusado de matar a su ex suegro y a su ex cuñada.Además, Feruglio también está imputado de intentar matar a puñaladas a su ex mujer y a María Noelia Hus (31), la actual pareja de Gustavo, quienes resultaron heridas en el ataque cometido en la capital santafesina.El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que el juez Pegassano resolvió también dictar la prisión preventiva del detenido haciendo lugar al requerimiento de los fiscales, que fundamentaron su posición en la expectativa de pena prevista para este tipo de delitos -prisión perpetua-, y que estando en libertad el sospechoso puede fugarse o entorpecer la investigación.En su exposición ante el juez, Ferraro reveló que en el celular secuestrado a Feruglio cuando fue detenido "se encontraron fotos de las personas muertas", en referencia a Oliva y Estrubia y calificó el hecho como "doble homicidio calificado por ser realizados con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la cual se mantuvo una relación de pareja".Esta es la misma calificación legal definida por los representantes del MPA para los homicidios de Gustavo y Camila y las tentativas en perjuicio de Romina y Hus."Los cuatro homicidios fueron realizados con arma blanca. En el caso de Oliva, el imputado utilizó dos cuchillos, uno de ellos tipo tramontina, mientras que en los otros tres homicidios y en las dos tentativas, utilizó un cuchillo tipo táctico", explicó Ferraro.De hecho, uno de los cuchillos utilizados contra Oliva quedó incrustado en la cabeza de la mujer, revelaron ayer los peritajes.Según la reconstrucción de los fiscales, todo comenzó entre la 1 y la 1.30 del sábado pasado, cuando Oliva y Estrubia fueron asesinados en una vivienda situada en Toca al 9100 de Sauce Viejo, a unos 22 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.Luego, siempre de acuerdo a los acusadores, Feruglio se dirigió en la Ford Ranger blanca de Estrubia hasta el departamento de los Dusso, situado en el octavo de un edificio de la calle 25 de Mayo al 1600 de la capital santafesina."El ingreso y egreso de Feruglio a ese edificio quedó probado con las cámaras de seguridad", indicó la fiscal, quien también resaltó que la presencia del acusado en el lugar también fue corroborada por las víctimas que resultaron heridas y otros vecinos del inmueble.En base a esos testimonios, el MPA determinó que Feruglio ingresó al edificio cerca de las 6, "con la tarjeta magnética" que le había sustraído a los Dusso, golpeó la puerta y cuando salió Gustavo, primero lo agredió verbalmente y luego con un cuchillo tipo "Rambo" de 18 centímetros de largo.Ante esa situación, Romina intentó frenar al joven pero éste la empujó, la golpeó y acuchilló, tras lo cual, asesinó a Camila, que quiso defender a su hermana; e hirió a "Marita" Hus.De acuerdo al MPA, los vecinos escucharon los gritos de las víctimas y vieron a Feruglio correr por los pasillos del edificio con manchas de sangre en sus ropas, por lo que llamaron a la Policía que lo detuvo cuando salía del edificio.Por último, y en relación a las denuncias previas que Romina dijo haber realizado contra Feruglio por violencia de género, el fiscal Nessier dijo: "No dudo que ella concurrió a las sedes policiales, no obstante, esas denuncias no constan ni el sistema del MPA, ni en las dos sedes policiales en las que la joven dice haberlas radicado".Durante la audiencia estuvieron presentes los defensores oficiales Andrea Alberto y Rodolfo Mingarini, representantes de organizaciones por los derechos de la mujer y también algunos familiares de las víctimas que insultaron a Feruglio, por lo que debió intervenir el personal policial para desalojar la sala.