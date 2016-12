Robaron mercadería por importante suma de dinero de una carnicería

Malvivientes ingresaron a una carnicería ubicada sobre calle Los Talas al 1200 en barrio San Agustín de Paraná, y previo barretear la puerta de ingreso, robaron mercadería valuada en una importante suma. El damnificado advirtió sobre "extraños que andan investigando cómo hacer algo" en la zona."Yo estaba enfermo y ayer no trabajé; hoy iba a abrir pero mi hermano pasó y me tocó timbre para avisarme que habían barreteado la puerta para ingresar al negocio", comentó Eduardo Todoro ael programa que se emite por. "Robaron dos cuartos de carne, cuchillos, bandejas. Todo por un valor bastante considerable, y dinero no porque no había", agregó.Según se estima, los malvivientes hasta tuvieron tiempo de fumar varios cigarrillos mientras cometían el robo, porque en el lugar, "dejaron las colillas".En la oportunidad, el carnicero lamentó el "gasto considerable" que le demandará reparar los daños sobre la puerta de ingreso. "Ahora tengo que llamar al herrero para que ponga la bisagra y el candado nuevo porque no puedo cerrar la puerta", advirtió.Todoro, quien posee su carnicería en el barrio desde el año 2003, aseguró que es la primera vez que es víctima de un robo. Sin embargo advirtió que "hay gente que anda investigando cómo hacer algo, mirando con curiosidad porque son extraños al barrio"."Es un sinsabor de fin de año, porque cuesta tenerlo. Pero bueno, lo material no es nada, ya volverá de nuevo", lamentó el hombre.