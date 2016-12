Trágico vuelco de colectivo: Imputaron por homicidio culposo al chofer

Policiales Difunden identidades de fallecidos en vuelco de colectivo y detienen a chofer

Reforma

Sociedad Aprobaron la ley que endurece las penas para quienes matan al volante

El fiscal Juan Carlos Benítez que investiga la causa por el fatal accidente que acabó con la vida de dos turistas oriundos de Brasil tras el vuelco de un micro sobre Autovía Artigas, brindó precisiones sobre lo sucedido y los pasos que se siguen para avanzar en la investigación."El accidente ocurrió aproximadamente a las 6.15 del martes. El ómnibus viajaba de Porto Alegre con alrededor de 50 pasajeros -todos adultos- la mayoría de la localidad de Hamburgo, quienes viajaban con fines turísticos a Capital Federal. Circulaba de norte a sur, ya había cruzado el puesto fronterizo de Uruguayana y Paso de los Libres, y al llegar al kilómetro 158 de la Autovía 14, debajo del puente que cruza hacia Primero de Mayo, continuación de la calle Estrada, se despistó hacia el lado izquierdo y se encuentra con una canaleta formada entre las dos vías y como había llovido la superficie estaba blanda, lo que hace que por el peso se incline y vuelque, corriendo unos 70 u 80 metros más sobre el costado izquierdo", detalló Benítez.El conductor del micro, Carlos Alberto Faviano Gómez de 68 años, quedó detenido y fue indagado este miércoles por la mañana para luego ser puesto en libertad. Al respecto, el fiscal dijo que "se negó a declarar y quedó imputado por Homicidio Culposo Agravado por la cantidad de víctimas fatales. La pena para este delito sería de entre dos y cinco años de condena. Además había lesiones graves en una pasajera de 47 años que sufrió fractura de clavícula, húmero y algunas costillas, lesiones que además se agravan por haber ocurrido en un accidente de tránsito. Afortunadamente no corre riesgo la vida de ningún otro de los pasajeros; la mayoría tenía lesiones leves, algunos no habían sufrido lesiones".De acuerdo a lo relatado por el fiscal, la causa continuará con la pericia accidentológica y recogiendo testimonios de personas que estuviesen cerca del lugar.En cuanto a la efectividad de esta modificación, el fiscal dijo: "Que los legisladores eleven las penas es un reclamo de la gente, pero no va a ser una solución mágica. Accidentes de tránsito van a seguir ocurriendo; es una cuestión cultural muy profunda. Somos lo que traemos de casa, la conducta no cambia a fuerza de leyes. Tenemos que educar a nuestros hijos pensando que mañana esto puede llegar a cambiar".