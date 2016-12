Persecución a ladrones tras robo a joyería: Disparos cruzados y huida

Tres delincuentes armados cometieron un asalto en una joyería de la ciudad de Colón, ubicada en calle 12 de Abril, a metros del Costa Arena, tal como había adelantadoInmediatamente desde la Jefatura Colón, se dispuso un operativo para tratar de dar con los ladrones, los cuales, al ver los movimientos, abandonaron el auto y lograron darse a la fuga por la ruta 135, para luego tomar por la Autovía Artigas, rumbo al sur.Mientras efectivos policiales localizaban el auto abandonado, que sería de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, móviles salían en persecución por la ruta.Según se pudo establecer, durante la loca carrera hubo disparos de armas de fuego cruzados con la Brigada Abigeato, pero esto no detuvo a los delincuentes que continuaron su fuga aparentemente en un Citroën C3 color oscuro, con el cual lograron llegar al Peaje de Colonia Elía y sin aminorar la velocidad, pasaron por las cabinas arrancando literalmente una de las barreras, sin que se registraran personas lesionadas, para continuar su fuga rumbo a Gualeguaychú.Si bien no se tenían datos concretos de lo que sucedía, se supo que el auto de los delincuentes continuó su fuga, llegando al cruce de la ruta provincial 20, donde tomaron rumbo al oeste, como yendo a Urdinarrain, tirando a aparentemente en su loca carrera unas bolsas con las joyas robadas en Colón.Ya sobre las 22:30 se supo que los asaltantes fueron interceptados en la zona de Aldea San Antonio, donde escaparon a pie. En el auto se encontraron armas y joyas. Eran buscados en un maizal por varios efectivos policiales. Móviles policiales sufrieron daños durante los incidentes, pero no habría personal policial herido, consigna el sitio 03442.