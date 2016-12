Se registraron 20 homicidios en Paraná durante 2016

A diferencia del 2015, que finalizó con una treintena de homicidios en la ciudad de Paraná, este año está cerrando con guarismos menores. Por el momento, y tomando en cuenta que en los tiempos en que vivimos siempre hay lugar para uno más, se contabilizan 20 crímenes ocurridos en Paraná ciudad y Paraná Campaña a solo dos días de que finalice el año.Por otra parte, es para destacar que en un 95% de los casos el trabajo de la División Homicidios, a cargo del comisario Ángel Ricle, junto a la tarea de la Dirección de Criminalística, bajo el mando del comisario General Ángel Iturria, ha permitido que llegue a manos de la Justicia con imputados, publicaEl lunes 4 de enero de este año se inició la estadística con la investigación del asesinato de un joven en zona de barrio Lomas del Mirador II. Rodrigo Podestá, de 19 años, falleció tras ser atacado por sujetos con los que mantenía enemistad y con los que habría discutido antes de que fueran a ultimarlo en la zona de calles Quinquela Martín y Longo de Paraná. Por esta causa se imputó a Ismael Siegfried de 24 años.El miércoles 20 de enero, un menor de 14 años, Claudio R. resultó gravemente herido de bala en barrio Gaucho Rivero y tras ser hospitalizado falleció. El autor quedó inmediatamente identificado y se trataría de un hombre de 38 años de apellido González, vecino del lugar donde vivía la víctima fatal.El tercer hecho ocurrió el jueves 21 de enero y tuvo como víctima a Adrián Ariel Zandomeni, de 29 años, quien fue alcanzado por disparos efectuados por la espalda mientras estaba cerca de su casa en calle Randisi. Salió desesperado en busca de ayuda y llegó a un domicilio a media cuadra de Randisi y Záccaro, sobre esta última arteria.Allí llamaron una ambulancia pero el muchacho ya había muerto.En pocas horas efectuaron allanamientos y detuvieron a dos personas de apellidos Reyna y Gariboglio y a un menor de edad.Al otro día, el viernes 22 de enero, los investigadores de Homicidios se enfrentaron a un cuadro lamentable. Una pareja yacía muerta dentro de la vivienda que compartían y a primera vista la escena sugería un pacto suicida. Fue en calle Vucetich al 500, entre Grella y El Culantrillo de esta capital provincial. Se trató de Gladys Graciela Vázquez de 47 años y Armando Nahuel Lascano de 44. En la oportunidad, trascendió que ella habría muerto y el habría decidido acabar con su vida producto de la angustia, dado que no se encontraron signos de violencia en la escena.Sin embargo, con los resultados de la autopsia a los cuerpos, se estableció que se trató de un homicidio seguido de suicido. "Se determinó que la mujer había resultado fallecida por asfixia y la autoría aparentemente sería de la persona que estaba ahorcada al lado de ella", confirmó en el momento el subdirector de Investigaciones, José Herrera.Dos días después, el domingo 24 de enero, Luis Miguel Palavecino, de 18 años, falleció instantáneamente en horas de la madrugada, luego de recibir un disparo en el cuello por parte de una persona que circulaba en un carro a tracción a sangre. Al respecto, investigadores del hecho informaron que "tres amigos se encontraban charlando en la zona costera de Anacleto Medina cuando pasaron otros dos en un carro, hubo una leve pelea, hasta que desde el carro comenzaron a efectuar disparos y lamentablemente uno de los jóvenes que estaba sentando, se levantó y fue alcanzado por un proyectil en el cuello, con el triste desenlace de que a posteriori falleció".Este nuevo crimen se registró en calle Los Yaros de barrio Anacleto Medina. Por el caso fueron imputados Fabián Bejarano, de 23 años y Francisco Gauna de 19.Tras cerrar el primer mes del año con cinco homicidios, el sexto se produjo recién el miércoles 10 de febrero, en Barrio Paraná XXVI, calle Pacto Unión Nacional, Manzana 9. Allí vivía solo Hugo Alejo Martínez, de 64 años. Fue encontrado muerto sobre su cama, apuñalado y suponen que la casa fue objeto de robo. No había puertas o ventanas forzadas. Se cree que el autor ingresó con conocimiento del dueño de casa. Lo mataron entre la medianoche y las 3 de la mañana. Pocas horas después, datos fehacientes incriminaron a Fabián González, de 19 años.El 25 de febrero, Leandro Nahuel Escuri, de 21 años, con domicilio en el barrio Alloatti fue atacado alrededor de las 18 por una persona que iba a bordo de una motocicleta y que comenzó a dispararle con un arma de fuego. El joven presentaba una herida de bala que habría ingresado a la altura de la axila. Aunque fue cargado en un automóvil y trasladado inmediatamente al Centro de Salud Ramón Carrillo, falleció a los pocos minutos. Se dice que el disparo era para otro sujeto que había discutido con él y que lo había escupido y que se hallaba con Escuri. El 22 de marzo se allanó y se encontró el revólver con el que presumiblemente se cometió el hecho y se detuvo a Fernando Bustos, de 19 años.El 14 de abril, tras denunciarse que el conocido y tristemente célebre hampón Gabriel Massat no había regresado de una salida laboral a la Unidad Penal 1, fue hallado huyendo sobre los techos de viviendas de barrio Consejo. Al intentar evitar la captura, disparó un arma contra policías y fue abatido, no obstante se abrió una causa para no dejar dudas sobre la actuación policial.El domingo 24 de abril, María Teresa Rondán de 61 años, enfermera del Hospital San Martín cayó sin vida de la silla en la que estaba sentada dentro de su casa en calle 141, casi Larramendi al 1300. Dos balazos ingresaron por la puerta de chapa del frente de su casa. Aparentemente un par de sujetos pasaron en moto y dispararon contra la puerta, sin pensar quizá que los proyectiles iban a atravesar la delgada hoja de metal e impactar en la cabeza y en la pierna izquierda de la mujer, que falleció casi de inmediato. Se habla de que los que efectuaron los disparos buscaban perjudicar al yerno de la occisa por presuntas deudas. Se detuvo a un sujeto de apellido Villalba, de 23 años, quien quedó supeditado a la causa.Ya en junio, el sábado 4, en inmediaciones de calles Rondeau y Don Bosco asesinaron a balazos a un joven de 26 años. Lucas Emeri de 26 años fue ultimado de varios disparos de arma de fuego en circunstancias que se investigan entre la medianoche del viernes y los primeros minutos del sábado. Por esta causa se imputó a un menor de 16 años.El jueves 30 de junio, Matías Argañaraz, de 21 años, fue asesinado de un disparo en barrio Santa Lucía, luego que mantuviera un altercado con un vecino de 38 años, de apellido Caminos, quien se entregó posteriormente en los Tribunales.En un fatídico domingo 3 de julio, en barrio Maccarone, zona de Simón Bolívar y Neuquén, el joven Enzo Yedro fue asesinado por un menor integrante de una familia que fue desalojada por la fuerza de ese barrio, originándose en ese momento una verdadera batalla campal en la zona.El lunes 18 de julio apareció muerto en Crespo un trabajador golondrina oriundo de Misiones. Ramón Leites tenía 33 años y en un par de días se determinó que el asesino había sido su compañero de cuarto, quien al parecer, borracho lo mató de un fierrazo. Quedó imputado Martín Rivero, de 18 años.El 16 de agosto falleció Facundo Moratto, de 17 años. Había sido herido mortalmente en junio, pero agonizó dos meses y a partir de su deceso se imputó a dos personas de apellidos René y Mancini.El 16 de noviembre fue hallado sin vida, golpeado y con heridas de bala, en el patio de la ladrillería en la que trabajaba, Yamil González, de 21 años. Se presume que dos hermanos intentaron robarle dinero que acababa de cobrar y un celular, que luego fue hallado en el domicilio de Darío Espíndola, de 30 años, quien fue imputado por el hecho.El 24 de noviembre, la muerte de una bebé de un día de vida provocó la apertura de una causa que recayó en la división Homicidios.Finalmente, el 12 de diciembre, en Pueblo Brugo, en Paraná Campaña, Eduardo Nicolás Kloster, un albañil de 55 años fue hallado muerto dentro de su domicilio, con heridas de arma blanca en la cabeza y en el pecho. Horas después se detuvo a Carlos Cantero, de 18 años, quien había estado bebiendo con la víctima hasta la madrugada, momento en que se produjo una discusión entre ambos, la que finalizó trágicamente.El 5 de noviembre, la sociedad se horrorizó al conocer la noticia de que un agente de la Prefectura Paraná, identificado como Orlando Aníbal Ojeda, de 46 años, acababa de realizar una sangrienta faena humana, quitándole la vida a balazos a sus dos ex parejas.Las víctimas fueron Miriam Romina Ibarra, de 34 años, funcionaria policial y Lidia Nora Milessi, de 45 años, docente.Pocos días después, otro hecho horripilante volvió a conmover a los paranaenses. En unas bolsas de basura rotas se empezaron a evidenciar restos humanos, en un descampado de calle Larramendi, antes de llegar a Bajada Grande. Se supo luego de varias horas que la víctima era Jésica Paola Dos Santos. Hay dos sospechosos en la mira de la Policía pero aún se aguardan pericias de laboratorio sobre pruebas logradas en requisas domiciliarias.