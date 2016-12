Destrozaron puertas, baños y robaron en parque de Concordia

El intendente de Concordia, Enrique Cresto, participó de un encuentro coordinado por el padre Zabaleta, en el que también se presentaron el concejal Nicolás Moulins (Cambiemos), el viceintendente Armando Gay y el presidente del bloque de concejales justicialistas, Alberto Armanazqui.



En esa reunión se firmaba el compromiso por mejorar la situación del Parque Ferré, un emblema de la zona suroeste de la ciudad, y se acordó el deseo de que la plaza "sea un lugar para la familia". Esto no es así en la actualidad ya que, según los vecinos, la inseguridad es materia de todos los días y por la noche es "tierra de nadie".



En la madrugada posterior a la reunión los malvivientes de la zona demostraron por qué se necesita una mejora en el espacio verde. Es que, con violencia, un número desconocido de ladrones ingresó al depósito del placero y sustrajo varios elementos de trabajo.



Al respecto Ceferino Ragone, director de Parques y Jardines, contó más detalles. "En horas de la mañana el placero del Parque Ferré se dirigió al depósito para comenzar la jornada y se encontró con que tanto las rejas exteriores como las puertas del galpón y los baños estaban destrozadas".



Precisó que lo sustraído ascendió a "dos palas taiperas, dos escobas, dos escobas de alambre y 100 metros de manguera", pero que realmente "lo más caro son las puertas, hoy en día una puerta común vale $2.500 y una reja está un poco menos". Tras eso, lamentó que este incidente se hizo "de pura maldad, porque destrozar un par de puertas carísimas para sacar dos o tres cosas sin valor no tiene sentido".



Adelantó luego precisiones policiales, contando que "se realizó la denuncia policial, interviniendo la Comisaría Segunda, y durante la mañana los policías nos informaron que capturaron a un sospechoso que tendría algunos de los elementos faltantes". Sin embargo, "por ahora no se ha allanado su hogar así que no se nos informó de si posee o no las cosas".



"Esto pasa cada dos o tres meses"



Ragone se sinceró al confesar que los robos de este tipo suceden con alarmante frecuencia en el parque. "Esto pasa cada dos o tres meses", aclarando sin embargo que no tiene nada que ver con la reunión realizada horas antes entre el intendente, el párroco y demás funcionarios.



"Justamente en esa reunión se confirmó que las obras de renovación del parque recién comenzarían entrado el año que viene - comentó -, pero que mientras tanto no se debe trabajar en aumentar la seguridad del lugar sino intentar recuperar a esos ladrones, que la mayoría ya están identificados y están perdidos en adicciones como las drogas o el alcohol". Por ello apuntan a "intentar reinsertarlos en la sociedad, y recién cuando sucede un hecho delictivo darle intervención a la policía". (El Entre Ríos)