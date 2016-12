Tentativa de robo en Don Bosco y Sudamérica: vecinos preocupados

Una familia de calle Don Bosco al 300 sufrió un intento de robo en la tarde de este miércoles. Habían dejado "por unos minutos" el portón del garage abierto. "Un muchachito joven nos quiso robar algún elemento de la camioneta, abrió la parte de atrás. Por suerte, siempre que nos bajamos sacamos todo. Fuimos alertados por un vecino de enfrente que vio el hecho, que en un primer momento pensó que era mi hijo más grande, que tiene la misma edad que este precoz delincuente. Pero luego nos avisó", afirmó ala dueña de casa .Mencionó que la policía "llegó enseguida". El muchacho, de 17 años, fue detenido "a la vuelta de casa, en calle Dupuy"."Gracias a Dios, no pasó nada: por suerte no estaban los nenes, si alguno hubiese entrado al garaje, no sabemos que hubiese podido suceder.Tampoco robó ni rompió nada. La camioneta estaba sin llave", acotó.Vecinos de esa zona se mostraron preocupados porque "ya no se puede dejar ni una ventana abierta: pasan, miran que tenés, y después te encontrás con que te robaron", dijeron.