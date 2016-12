Robaron 1000 tarjetas de estacionamiento de la municipalidad de Paraná

Un grupo de tarjeteros nucleados en el Sindicato que encabeza Juan Godoy, se presentaron en la municipalidad de Paraná para denunciar el robo de 1000 tarjetas de estacionamiento de la Tesorería Municipal.



"Plantearon la desaparición de 1000 tarjetas de Tesorería Municipal y que habría un tercero desconocido, quien las estaría vendiendo", confirmó a Elonce TV, el asesor Legal y Técnico de la comuna, Walter Rolandelli.



"El comisario Frank me comentó ayer la situación y evaluamos la posibilidad de hacer la denuncia penal por este supuesto robo con las numeraciones de las tarjetas", adelantó el funcionario municipal.



En la oportunidad, Rolandelli comentó que el tarjetero Godoy amenazó con cortar las calles céntricas de la ciudad, "si Varisco no le resolvía el tema".

A lo cual, el funcionario le advirtió que si llevaba a cabo la medida de protesta, "tenía la obligación de realizar la correspondiente denuncia penal ante la Fiscalía en turno".



Sin embargo, el asesor de la comuna advirtió que hasta el momento "no ha habido respuestas por parte de la Justicia", en cuanto a retirar o no, a quienes cortar el tránsito vehicular frente al Palacio Municipal. Elonce.com