Requisa en el pabellón de López por paquete sospechoso y denuncia de Jaime

La denuncia de Jaime

No se encontró el celular

La encomienda estaba dirigida al ex secretario de Obras Públicas José López, detenido en la cárcel de Ezeiza luego del episodio de los bolsos con más de 9 millones de dólares. En su interior se encontraron varias tarjetas telefónicas para celulares (los presos suelen recibir para los teléfonos públicos). El hallazgo puso en alerta al Servicio Penitenciario Federal, que decidió hacer una requisa en todo el pabellón. El episodio ocurrió a comienzos de este mes, pero hasta ahora no había trascendido.Quien decidió hacer público el episodio es otro preso famoso, detenido en el mismo pabellón. Se trata del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Según un escrito presentado por su abogado ante el juzgado federal 10, la requisa tuvo lugar el 5 de diciembre, en horas de la tarde, y afectó a todos los presos alojados en ese sector.Jaime denunció que al volver a su celda encontró todos sus "papeles de trabajo y fotocopias de expedientes desordenados y diseminados por cualquier parte". También dijo que estaba la ropa desparramada por el piso y los envases de comestibles rotos. Hasta dio un detalle que, de ser cierto, muestra las condiciones edilicias de las cárceles y cómo se vive.Textualmente, la carta dice lo siguiente: "".Lo concreto es que el celular tan buscado nunca se encontró. Según fuentes oficiales consultadas por Infobae, el procedimiento igualmente estaba justificado. Mucho más después de lo que ocurrió hace pocos meses, en esa misma cárcel, con el narco colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias "Mi Sangre".En ese caso, durante la requisa se hallaron dos chips de teléfono y un Iphone no autorizados. Nunca se determinó si el preso más peligroso, ahora en los Estados Unidos, tenía un plan para fugarse.Ante el revuelo generado en Ezeiza,