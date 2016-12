Crimen de Pedro Ruíz: la causa no tendrá querellante

Se conoció este martes que la Cámara de Casación Penal decidió no hacer lugar al planteo del abogado Marcos Rodríguez Allende.



"El querellante no había cumplido con las formalidades para seguir cumpliendo esa figura. Era el abogado de la madre de la víctima, a la muerte de esta mujer, se presentó como querellante de la hermana de Ruíz, pero no probó el vínculo. Como no lo hizo y desde la defensa pedimos que quede fuera", relató el abogado a Elonce TV.



Dijo que Rodríguez Allende continuó con su pretensión de seguir siendo querellante. "La Cámara de Casación Penal, no hizo lugar, rechazó el recurso de este abogado, por lo tanto en esta causa no hay más querellante", afirmó el letrado.



Mencionó que en la audiencia, "el debate fue importante, fue duro. Es un caso que tiene seis años, recién sale de la Instrucción, la acusación es mala, por eso no puede avanzar". Elonce.com.