Murió el joven que había chocado con Lorenzetti

Voceros policiales identificaron a la víctima como Alejandro Buffet, quien tras el accidente fue sometido a una cirugía cerebral por las lesiones recibidas en el accidente.



El choque ocurrió en la esquina de Luis Fanti e Ituzaingó de la ciudad santafesina de Rafaela, cuando un Renault Fluence que conducía Lorenzetti chocó con una motocicleta en la que se desplazaban Buffet y un jóven de 22 años identificado como Marcelo Zanabria.



El 14 de noviembre, el fiscal Carlos Vottero convocó a una conferencia de prensa en la que informó que a Buffet "se le ha efectuado una cirugía cerebral con asistencia respiratoria y con riesgo de vida" y que permanecía internado en el Sanatorio Nosti, de Rafaela.



Buffet sufrió un traumatismo craneoencefálico severo del que no logró recuperarse.



En tanto, Zanabria sufrió una herida cortante en el pie derecho y una luxo fractura de cadera derecha, pero sin riesgo de muerte.



Pocas horas después del accidente, Lorenzetti realizó declaraciones a la prensa en las que se manifestó "apenado".



"Estoy muy mal. Apenado por lo que viví. Venía conduciendo muy despacio cuando me chocaron dos chicos que venían arriba de una moto y sin casco. Uno de ellos voló como 30 metros y su cabeza dio contra el suelo. Acá no importan los daños materiales, lo que interesa son las vidas humanas. Estoy a disposición de las familias de estos jóvenes", declaró el magistrado un día después del choque.