Reiteraron recomendaciones para circular con precaución por rutas entrerrianas

Durante estos últimos días se incrementó notablemente la cantidad de accidentes viales en las rutas entrerrianas; incluso este lunes se registraron tres despistes de camiones, cinco de autos, y el vuelco de un micro con consecuencias fatales sobre la Autovía Artigas.consultó en la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos sobre las recomendaciones para conductores, sobre todo, por estos días de intensas lluvias."Ayer tuvimos una gran cantidad de despistes a raíz de las intensas lluvias que cayeron en estos últimos días, por eso recomendamos a conductores que circulen a menos de 80km/h porque al formarse espejos de agua se provoca el hidroplaneo de los vehículos y los consecuentes despistes", detalló el jefe de Operaciones Viales, comisario inspector Mario Rivero.Encomendó además, "disminuir la velocidad, que tomen precaución, que salgan con tiempo, más aun ahora que empiezan las vacaciones, que usen cinturón de seguridad, luces encendidas, y que no se exceda la capacidad de ocupantes en los vehículos".Y en esa línea, el comisario adelantó que habrá "un gran flujo de tránsito circulando en distintos sentidos tanto en rutas nacionales como provinciales". Es por eso que la fuerza dispuso "puestos de control en puntos estratégicos, los que cuales colaborarán en lo que necesiten, ya sea información turística o sobre las rutas". "Estamos a disposición del turista que circule por nuestra provincia", subrayó Rivero.En la oportunidad, el funcionario policial reveló las principales infracciones de tránsito que se cometen en las rutas entrerrianas: "El no uso de luces bajas encendidas, lo cual es obligatorio; el no uso de cinturón de seguridad en los niños; y adelantamiento indebido en rutas normales, siendo que estas es una de las faltas más graves porque ocasiona los accidentes más graves como lo son los choques frontales".