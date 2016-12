Santa Fe: "Mi hijo está muerto en vida, ya lo perdí", dijo el padre del homicida

Problemática relación

Santa Fe no sale de su asombro por el cuádruple crimen ocurrido este fin de semana. Mientras continúa la investigación de lo sucedido en Sauce Viejo y se conoció una durísima carta de la madre de Feruglio; quien también habló con la prensa fue su padre."Esta tragedia se pudo haber evitado, no hicimos lo que se debía. Tanto la justicia como los padres", arrancó la conversación decon Marcos Feruglio."Entiendo el dolor inmenso que tienen los familiares de estas víctimas, pero quiero que sepan que nosotros también sufrimos. Mi hijo está muerto en vida, no lo vamos a tener más. Hay chicos de por medio que deberán entender la situación, estamos muy dolidos", expresó Feruglio.Al ser consultado sobre la relación que mantenía con Romina, el padre de Feruglio dijo: "Se conocieron cuando él tenía 18 y ella creo que 13 años, no nos gustaba porque era muy chica, era adolescente. Luego queda embarazada y él se hizo cargo. Siempre fue problemática su relación, hace dos años largos que 'iban y venían' más que nada por los chicos que estaban de por medio", contó el padre del cuádruple homicida de Santa Fe.Cuando se le preguntó cómo era su hijo antes de este trágico episodio, contestó:"Trabajaba conmigo en mi negocio, (venta de materiales de construcción), y los fines de semana lo hacía de mozo. Antes de este suceso, era una persona coherente, no manifestó nunca problemas. Siempre en el marco de respeto. No sé qué pasó, es una cosa inexplicable."Sobre los momentos antes del horror, el padre de Feruglio dijo que recibió un llamado de la madre de Romina (una de las cuatro víctimas fatales) para "alertarnos de lo sucedido (la pelea entre Marco y Romina) y que se iban a tomar medidas; pero todas las soluciones llegan tarde", remarcó el hombre.También aclaró que intentó entablar una comunicación con su hijo pero no encontró respuestas; sí lo hizo su madre y, al parecer concretaron una visita en la casa de sus padres. "Quedamos en que venía a casa a charlar", señaló."Hoy (por este lunes) quise verlo y continúa incomunicado mientras investigan lo sucedido en Sauce Viejo", expresó.Finalmente, el padre de Feruglio aseguró: "Lamentar la pérdida de estas cuatro personas inocentes, no sé si sirve pedir perdón ahora, mucha gente me critica pero otra cosa no puedo hacer. Educamos a nuestros cuatro hijos de la mejor manera posible; le hemos tratado de dar los mejores colegios y siempre con buenos ejemplos", remarcó. Fuente: (El Litoral).-