Fueron cuatro los robos en viviendas de Paraná durante Navidad

En la víspera,informó que dos familias de barrio Toma Vieja de la ciudad de Paraná no recibieron la visita de Papá Noel en Navidad sino de ladrones que no se tomaron descanso y aprovecharon la soledad de las viviendas para robar. Distinta fue la suerte del segundo caso. "Tras reunirnos en familia para recibir la Navidad, decidimos salir a dar una vuelta el domingo 25, pasadas las 16. Nuestra casa está en calle Provincias Unidas y en el fondo es posible que haya quedado una ventana abierta, la que usaron para alcanzar a abrir el cerrojo de una de las puertas y entraron. Cuando regresamos, poco después de las 18, descubrimos que habían revuelto todo, también las habitaciones de mis hijos y desafortunadamente nos llevaron nuestros ahorros.", contó el damnificado.El hombre se lamentó que "al momento de advertir el robo llamamos inmediatamente a la policía, que corresponde a jurisdicción de la Décima y gente amiga nos señaló a ciertos personajes con antecedentes y conocidos en la zona a los que vieron merodeando cuando apenas salimos. Le dimos toda la información a la policía y no pudieron lograr en todo el domingo y la mañana del lunes que el fiscal y el juez de garantías ordene un allanamiento. Ya a la tarde, cuando lo autorizaron no encontraron absolutamente nada", se quejó en declaraciones aFinalmente, se resignó al decir: "Suerte que no estábamos y nos encontramos todos bien, pero se esfumaron nuestras vacaciones, nos vamos a tener que organizar con los gastos, pero lo que más me duele son los ahorros de los gurises, porque trabajaron para tenerlos y su material de estudio", consideró.