En pocas horas, se registraron robos en dos viviendas de barrio Toma Vieja

Los hechos se registraron en calle Los Robles, a pocos metros de distancia y en diferentes horarios: uno pasada la medianoche del 24 y el otro en la siesta del 25.Valeria, una de las damnificadas contó que "fuimos a pasar Navidad afuera y ayer cuando regresamos vemos que habían entrado a nuestra casa.. Fueron a la pieza,, se llevaron cosas materiales", dijo y agregó que para huir, levantaron la persiana de una ventana y se fueron.El robo se concretó "después de la medianoche del 24".La mujer explicó que"Los que entraron fueron cuidadosos porque rompieron las luces de afuera y había gente vigilando detrás de los arbustos, lo sabemos porque dejaron huellas", agregó.Consultada sobre los elementos robados, Valeria señaló que "todavía no sabemos", peropudo saber que los malvivientes se llevaron una caja fuerte que había en una habitación y que no estaba empotrada.A pesar de lamentarse por lo perdido, la mujer opinó que ahora ", ya que en la misma cuadra hubo otro robo, al parecer durante la siesta del domingo". Tras ello, indicó que, al margen de estos hechos, en el barrio no ha habido muchos hechos de inseguridad, porque se tenía contratado seguridad privada "pero como no todos los vecinos colaboran, aparentemente algo pasó que esa persona se tomó el franco del 24 y no dejó a nadie encargado".Además reclamó que desdeEl segundo robo a una vivienda en barrio Toma Vieja se registró a pocos metros del primero, pero a plena luz del día. Marta, la damnificada contó aque "ayer".En esta ocasión, los ladrones. "Por suerte no nos destrozaron la casa y a nosotros no nos pasó nada. Es indignante", lamentó la mujer.Finalmente, dio cuenta del estado del barrio. "Detrás de las viviendas hay terrenos privados que son un monte. Son de un arquitecto con el cual ya hemos hablado, pero nunca ha hecho nada". Además reclamó por la falta de luminarias en el barrio.