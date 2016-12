Remis quedó colgado en un pozo al estacionar para subir un pasajero

Un automóvil Fiat Uno utilizado como remis quedó colgado en un pozo ubicado sobre calle Pasteur al 300, a metros de Avenida de Las Américas, en Paraná, en horas de la mañana de este lunes."Venía a buscar a un pasajero y cuando fui a estacionar, el auto quedó colgado en un pozo de aproximadamente 80cm y no pude salir", explicó ael programa que se emite por, Jorge Lederhos, chofer del móvil 82 de la empresa Alem Remises."Un gaucho en una camioneta me quiso ayudar y darme una mano, pero no pudo. Voy a tratar de comunicarme con la municipalidad, para ver si ellos me poder solucionar el tema", agregó.En la oportunidad, comentó que según una vecina, "dicen que hace más de una semana que está el pozo". "Le habían puesto unas ramas, pero seguramente el agua se las llevó, y no lo vi", reconoció.A pesar del accidente, el trabajador del volante se mostró tranquilo. "Había empezado a las 6.30hs. Hoy estaba lindo para trabajar, porque tenemos pocos autos, pero lamentablemente pasó esto", cerró.