Cuádruple crimen: La primera foto del acusado y cómo fue su sanguinario raid

Imputado

Los vínculos

La secuencia criminal

Policiales El culpable de los homicidios en Sauce Viejo había sido denunciado este viernes

Pericias y denuncia

El rostro duro. Ojos abierto y ropa ensangrentada. Así fue detenido Marco Ezequiel Feruglio tras asesinar a dos personas (Gustavo Dusso y Camila Dusso) en un departamento del centro de la ciudad y, anteriormente, también a otros dos familiares de su ex pareja (Claudia Oliva y Nicolás Strubia) y herir a otras dos, entre ellas, la mamá de sus tres hijos. Hechos que fueron atribuidos en su totalidad a su persona y por los cuales quedó imputado.La calificación jurídico penal: autor de dos homicidios calificados por ser realizados con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la cual se ha mantenido una relación de pareja (por la muerte de su ex suegro y de su ex cuñada).Anoche, alrededor de las 21, la policía encontró, en barrio Roma, la camioneta de Strubia, una de las víctimas. Por lo que aquí los investigadores tienen un elemento probatorio significativo sobre los asesinatos de Sauce Viejo. Ya que no hay testigos de aquel episodio. Bien distinto a lo que ocurrió en el octavo piso del edificio céntrico.Tres hijos. Un pequeño de cuatro años y mellizas de un año medio tenían en común Romina Dusso y Marco Feruglio, detenido por ser el presunto autor de cuatro salvajes crímenes en un raid de locura pero también de premeditación. Los conflictos tras la separación se habían vuelto recurrentes y rondaban siempre el mismo tema: el dinero para los chicos.Los investigadores creen que Feruglio, de 25 años y oriundo de Santo Tomé, salió de su casa de la ciudad de Santa Fe y fue hasta Sauce Viejo. Puntualmente a la calle Roca al 9100, donde está la casa de su ex suegra, Claudia Oliva (44). Allí la asesinó, como también a la actual pareja de la mujer, Nicolás Strubia (39). Según los primeros pasos de la investigación, ningún vecino escuchó nada. Bien distinto a lo que ocurriría después.Tras la primera de las atrocidades, Feruglio (trabajaría como empleado público) se fue al centro de la ciudad de Santa Fe, a eso de las 6 de la mañana. Esperó que Gustavo Dusso (45), su ex suegro, le abriera la puerta del departamento y le asestó varias puñaladas hasta provocarle la muerte. La secuencia criminal continuó con su ex cuñada, Camila, una adolescente de 15 años, y de milagro salvaron sus vidas la propia Romina y la pareja de su padre, quienes se encuentran internadas en el Hospital José María Cullen.Los gritos desgarradores alertaron a los vecinos, que llamaron al 911, y el rápido accionar policial permitió dar con Feruglio y el arma que usó para matar a los cuatro familiares de su ex: una cuchilla.Pasado el mediodía, la Fiscalía pidió que al detenido le realizaran "cuanto antes" las pericias psiquiátricas para intentar dilucidar sus condiciones mentales. Lo que tienen en claro los investigadores es que "la premeditación de los hechos expone un alto grado de lucidez para cometer los asesinatos".Feruglio ya tenía una denuncia por violencia realizada en la Comisaría de la Mujer de marzo y otra de ayer mismo. Es más, Romina había decidido irse de la casa de Sauce Viejo para estar en un lugar más seguro por temor. Por eso se trasladó al departamento de su padre. Fuente: (Clarín).-