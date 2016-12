Una escuela sufrió 13 robos en el año y se llevaron hasta la sopapa

"Se llevaron hasta la sopapa del baño. Ya no quedó nada, que no vuelvan porque quedamos vacíos", contó Betty Kaial, la directora de la EP 53 de Monte Chingolo. La escuela primaria, ubicada en Maure 3314, fue robada 13 veces en el año. Los últimos tres saqueos fueron el fin de semana pasado."Aparte de destruir toda la escuela, se llevaron televisores, computadoras, el equipo de música, parlantes y la bomba de agua. El viernes rompieron la alarma, y los días restantes se fueron llevando cosas", agregó el profesor de gimnasia, Adrián Irrera. Es que el modus operandi de los delincuentes es un robo tipo "hormiga", donde preparan el terreno y se van llevando de a poco las cosas. Es por eso que el lunes los profesores encontraron bolsas con mousses, teclados y teléfonos tirados en el jardín, que seguramente dejaron los ladrones para facilitar el robo.La comunidad educativa del colegio se vio muy golpeada con la noticia, ya que aseguran que todo lo que se llevaron fue producto de "ocho años de trabajo duro".Los directivos aseguran que la zona es peligrosa: "Una mamá vino a inscribir a su nene en Primaria el lunes a la mañana y cuando salió le robaron la cartera en la puerta", dijo Betty.En la zona tiene jurisdicción la comisaría 8ª de Chingolo, donde radicaron las denuncias correspondientes. Además presentaron reclamos en el Consejo Escolar, pero la situación no cambia. "En la 8ª nos dijeron que tienen un sólo móvil y que encima está en reparación. Necesitamos seguridad en la cuadra y en el colegio", comentó Irrera.Para reponer lo perdido, las profesoras harán rifas y eventos estudiantiles para recaudar fondos. Además, desde el Club Lanús se solidarizaron con la causa y le ofrecieron un televisor de 29 pulgadas que la directora tiene miedo de aceptar, ya que teme que los roben una vez más.Al cierre de esta edición, el secretario de Seguridad, Diego Kravetz, quedó en recibir a las autoridades en la Municipalidad para encontrar una solución. (Clarín).-