Tres fábricas se incendiaron en pocos minutos: Podría haber sido por pirotecnia

Setenta dotaciones de bomberos debieron trabajar esta Navidad luego de que se detectaran dos incendios graves que tuvieron lugar en Don Torcuato y Parque Patricios, de Buenos Aires.



En el primer siniestro, dos fábricas ardieron en la localidad bonaerense y obligaron a evacuar a los vecinos que festejaban en familia, aunque no hubo heridos de gravedad.



Si bien el incendio estaba controlado, las tareas continuaban pasadas las 10.30 para extinguir las llamas luego de más de diez horas de trabajo, dado que los primeros focos se detectaron alrededor de las 23 horas de ayer.



El fuego destruyó instalaciones del mayorista de artículos de perfumería y limpieza y una fábrica contigua de autopartes ubicadas en la Ruta Panamericana a la altura del kilómetro 25,5 en Don Torcuato, informaron los bomberos de esa localidad.



Indicaron además que hubo algunos lesionados leves por intoxicación pero no se registraron heridos ni víctimas fatales.



Los vecinos de la zona tuvieron que ser evacuados en medio de las celebraciones de Nochebuena e incluso antes de que se cumplieran las doce de la noche ante el riesgo que implicaba la magnitud que habían adquirido las llamas y el denso humo que generaban.



Trabajaron en el lugar bomberos de diferentes puntos del conurbano bonaerense, como los Don Torcuato, Pilar , General Pacheco, Tigre , San Fernando, San Isidro, Vicente López y de José C. Paz.



Por otra parte, en Parque Patricios un depósito de papeles se incendió esta madrugada al ser alcanzado por un artefacto de pirotecnia y los vecinos debieron evacuar sus viviendas como medida de prevención.