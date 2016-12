Automovilista fue detenido luego de chocar varias motos que estaban estacionadas

Foto 1/2 Foto 2/2

Los festejos previos a la nochebuena arrancaron temprano para algunos concordienses y lamentablemente eso se evidenció en el tránsito.



Uno de los siniestros viales -que milagrosamente no pasó a mayores- ocurrió frente al predio de "La Palmeritas", en la avenida Presidente Illia (Ex ruta 4) y Gualeguay, donde el conductor de un Ford Falcon no pudo mantenerlo sobre la cinta asfáltica y terminó subiendo a la vereda y chocando a unas motos que estaban estacionadas en el lugar, según contó un propio damnificado a Diario Río Uruguay.



La situación subió de temperatura por el reproche que recibió de quienes estaban en el lugar y la reacción del conductor del Falcón, que terminó esposado por el personal policial que debió concurrir al hecho y calmar a las personas que exigían que se le hiciera un test de alcoholemia a quien había generado el accidente.