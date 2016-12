Cuádruple homicidio: El testimonio de la hermana de una de las víctimas

Policiales El culpable de los homicidios en Sauce Viejo había sido denunciado este viernes

La hermana de una de las dos mujeres heridas en el marco del cuádruple crimen cometido en Santa Fe dijo hoy que la víctima salvó su vida "de milagro" y que alcanzó a reconocer al joven detenido por el caso como el homicida."Mi hermana salvó la vida de milagro, tiene heridas por todas partes del cuerpo", dijo esta tarde Victoria Huss, hermana de María Noelia Huss, la actual pareja de Gustavo Dusso (45), asesinado a puñaladas junto a su hija Camila (15).Victoria contó que "Marita" está "estable, sedada y cocida por todos lagos" y continúa internada en el Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe."Mi hermana me dijo que Marcos Feruglio (el detenido por el caso) ingresó al departamento, mató a Gustavo Dusso de una puñalada en el pecho y otra en el abdomen", señaló Victoria. Luego agregó que "cuando Romina Dusso (la ex pareja del acusado) se levanta, él (por Feruglio) le tumba la puerta de la habitación para agredirla" y que en ese momento "Camila intenta defender a su hermana" y es asesinada de "una puñalada en el estómago y otra en la cabeza"."Seguidamente, se levanta mi hermana Marita, que es una de las que sobrevivió, y la atacó con el cuchillo cortándola en el cuello, espalda y brazos", indicó Victoria.Según esta mujer, "los niños mas chicos (por los hijos de Romina y Feruglio) se salvaron porque quedaron encerrados en otra habitación, bajo llave". "Agradezco que Marita lo pueda contar, solamente quiero justicia porque esta persona (por el acusado) no tiene perdón de Dios, es una bestia", sostuvo Victoria, quien consideró que "jamás" pensaron que "esto podía llegar a pasar".La mujer reconoció que Feruglio y Romina tenían "problemas domésticos" pero que llegar al "extremo de asesinar a cuatro personas, con tanta impunidad, es increíble"."Me da mucha bronca, no hay palabras para lo que hizo esta mugre, ni siquiera se merece estar preso, destruyó a tres familias", concluyó. Por otra parte, Feruglio fue trasladado esta mañana a los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, en la calle 3 de Febrero, donde se concentró una gran cantidad de representantes de organizaciones de los Derechos de la Mujer, Violencia de Género y Asistencia a la Mujer Golpeada, entre otras, para repudiar el hecho y exigir su esclarecimiento. Fuente: (La Capital).-