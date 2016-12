Gualeguaychú: Tres heridos por pirotecnia y un ebrio que no recordaba su nombre

Pirotecnia

Desde el Servicio de Emergencias 107 del Hospital Centenario Gualeguaychú se informó que durante la madrugada de esta Navidad se atendieron media docena de pacientes en la Guardia.Se registraron dos casos de quemaduras importantes por pirotecnia, que requirieron la intervención de los Enfermeros y Médicos del Servicio de Guardia. Según indicaron, en uno de los casos, la explosión del elemento pirotécnico fue en el rostro del paciente, provocando quemaduras en su cara.Otra de las personas que concurrió minutos después de lo hora 0 de este domingo, presentaba una herida cortante en su pierna porque, negligentemente, colocó los fuegos artificiales en una botella de vidrio que explotó y la hirió.En tanto, el Jefe de Enfermería, Sergio Sack, también confirmó que a la Guardia concurrieron tres pacientes con síntomas de intoxicaciones alcohólicas ?un hombre, una mujer y otra persona que ni siquiera recordaba su nombre y se la registró provisoriamente, hasta que se disminuyera su estado etílico.Finalmente, el Servicio de Ambulancias de 24 horas denominado 107, debió asistir a un accidente en la vía pública por la colisión entre un auto y una moto, con un conductor de ese moto vehículo internado a raíz de las heridas sufridas.Desde el Servicio de Enfermería se enumera estos cuidados para evitar accidentes con el uso de los fuegos de artificio.- Los niños nunca deben manipular pirotecnia;- La venta de artículos pirotécnicos de alto poder está prohibida a menores de 16 años;- La pirotecnia autorizada debe tener la leyenda "autorizado por el RENAR" o por la Dirección General de Fabricaciones Militares;- Debe manejarse en lugares abiertos, lejos de edificios.- No guardarla en los bolsillos;- No arrojarla contra muros, cajas de luz o de gas.- Debe mantenerse en el piso; nunca en las manos ni dentro de botellas o latas.- Cuando un producto no explota no debe tocarse aunque la mecha parezca apagada- Proteja los oídos de los niños colocándole tapones del tipo que se usan para ir a la pileta.- No dejar los artículos al sol o próximos a fuentes de calor.- Recordar que los artefactos de pirotecnia pueden causar incendios, ya fuere en el lugar o a distancia.- Si toma fuego la ropa se lo debe sofocar envolviendo al accidentado con una manta o haciéndolo rodar por el suelo. Nunca debe caminar y menos correr.- Lavar la zona lesionada con agua fría o helada, disminuye el edema y calma el dolor. Nunca colocar cremas, pomadas, ungüentos caseros o medicinales.- Cubrir la zona afectada con paños limpios, toallas o sábanas y concurrir al centro médico más cercano.- En caso de accidentes con compromiso ocular, no tocar ni realizar ninguna maniobra sobre los ojos.-