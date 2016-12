Matan a chico de 14 años durante el asalto a mano armada a un sacerdote

La custodia del padre Mariano Oberlín abatió este jueves a la tarde a un menor durante un robo al sacerdote en barrio Müller de la ciudad de Córdoba.El episodio se registró en momentos en que dos adolescentes armados intentaron robar el celular y una motoguadaña, con la que trabajaba el sacerdote en uno de los jardines ubicados en las inmediaciones de su parroquia.El adolescente que murió se llamaba Lucas Sebastián Ruschi, tenía 14 años y vivía en barrio Arenales. Por el hecho, está imputado el custodio del sacerdote.El comisario Fernando Jones relató a Cadena 3: "A las 18.30, en la parte colindante de la parroquia, el padre fue abordado por dos sujetos armados con fines de robo, uno de 25 años y otro de 14".Y agregó: "Uno de ellos le metió la mano en el bolsillo pidiéndole el celular y otro objeto personal mientras el otro intentó sacarle la motoguadaña que tenía colgada"."El custodio que estaba a 50 metros advirtió esto y dio la voz de alto. En ese momento el cura y los delincuentes comenzaron a forcejear, ellos se dieron a la fuga y allí comenzó el intercambio de disparos", continuó.Respecto a quién abrió fuego, el comisario indicó: "Sólo tenemos el relato del sacerdote y él no pudo ver porque se tiró al piso en el momento que escuchó 'corré, corré'. Sólo escuchó tres disparos. Pero supone que comenzó el policía"."El mayor de los delincuentes está prófugo pero ya fue divisado", aclaró.Y precisó: "Se secuestraron las armas, del policía y la víctima, y serán peritadas en las próximas horas".Cabe mencionar que familia del menor fallecido, manifestó que estaba jugando en la zona y no participó del robo, al mismo tiempo que sostuvo que no estaba armado."Escuchamos esta versión, pero nosotros nos basamos en el testimonio del padre que estuvo ahí y él afirmó que habían dos personas con armas. Luego encontramos un arma de fuego de grueso calibre al lado del cuerpo, junto con la motoguadaña robada", respondió el comisario.Mariano Oberlín es un párroco cordobés reconocido por su labor en la lucha contra la pobreza, la miseria y la droga en una zona crítica como la de barrio Müller, en el sudeste de la ciudad capital.Cabe recordar que está amenazado de muerte por organizaciones narcos en esa zona.