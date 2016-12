No quiso volver con su ex novia y ella le prendió fuego a la casa

Foto: Comisaría del Menor y la Mujer.

Voceros policiales informaron que el joven de apellido Giménez de 22 años, con domicilio en el Puestito de San Antonio, denunció a su ex pareja de apellido Rojas, por haber incendiado su casa ayer en horas de la tarde.

La misma fuente afirmó que el joven dijo estar cansado de la mujer y que no quería retomar la relación sentimental, pero ella no entiende, publicó El Liberal.



Ayer mientras el muchacho descansaba tras una ardua jornada laboral, Rojas, llegó a su vivienda y al recibir la negativa de Giménez, ésta tomó un bidón con combustible, roció la precaria vivienda y le prendió fuego consumiendo todas las pertenencias del joven.

Se supo que tras la denuncia, la policía investiga el caso y que no se descartan medidas judiciales hacia la agresora.