Asalto a un sacerdote terminó con un adolescente muerto de un disparo

Este 2016 que termina en un puñado de días no será un año más para Mariano Oberlín (41), el cura párroco de barrio Müller, una de las zonas más castigadas por el narcotráfico y la delincuencia de la ciudad de Córdoba. Es que el sacerdote, quien tuvo que vérselas muy feo con las amenazas por parte de los narcos debido a su acción por salvar a los chicos adictos al paco, hoy es testigo clave de un complejo drama fatal.Oberlín quedó en medio de un supuesto tiroteo entre un policía de civil, su custodio personal, y dos supuestos delincuentes, uno de los cuales cayó muerto de un disparo en la cabeza.El joven fallecido tenía 13 años, era de la zona y era, según vecinos, un pibe que le "peleaba" a su adicción a las drogas.Según la versión oficial de la Policía, el drama se desencadenó cuando ese chico y otro amigo fueron armados, con revólveres, y asaltaron al sacerdote mientras cortaba el césped cerca de su parroquia. En esas circunstancias entró en escena un sargento ayudante de policía que supuestamente enfrentó a los jóvenes.En tanto, una versión muy distinta es la que denunciaron a La Voz familiares y allegados al chico muerto, Lucas Leonel Ruchi (13), quienes indicaron que el jovencito no cometió tal robo, que pasaba por allí para ir a jugar al fútbol y que fue ejecutado desde atrás.Los allegados al chico denuncian que policías que acudieron al lugar "plantaron" el revólver que fue encontrado al lado del menor, como así también la motoguadaña supuestamente robada al sacerdote.El caso está en manos de la Fiscalía del Distrito 2 Turno 6 de Córdoba y hasta anoche el caso no estaba caratulado. Las pericias balísticas, entre otras, sumadas a los testimonios, permitirán aclarar si se trató de un caso de legítima defensa o bien de "gatillo fácil".Oberlín declaraba anoche ante la Justicia como testigo presencial y, según fuentes oficiales, ratificó la versión del robo, aunque no está claro qué fue lo que dijo respecto de los disparos.Todo sucedió pasadas las 18.30 de ayer en un descampado ubicado a metros de la parroquia donde se desempeña el sacerdote en calle Berutti al 6800, en el corazón de barrio Müller, un álgido sector enclavado en la zona de "la Quinta", donde converge la cruda realidad de la pobreza y la exclusión con el negocio de los narcos.Y allí estaba, según testigos, el sacerdote cortando el césped solo, con una motoguadaña. A unos 50 metros se encontraba, en la sombra, el sargento ayudante Armando Murúa (45), su custodio. El hombre estaba de civil.Es entonces que el relato se divide en dos partes.El jefe del Departamento Homicidios, Fernando Jones, indicó que se aparecieron dos jovencitos, quienes se acercaron al cura y extrajeron armas de fuego, tras lo cual comenzaron a robarle."Oberlín dijo que lo 'bolsiquearon', que quisieron robarle el celular, una cadena y la motoguadaña", indicó el comisario inspector. En esas circunstancias, según el jefe policial, el custodio salió en defensa del cura y quiso detener a los dos jóvenes."Se identificó como policía. . . Uno de ellos lo amenazó con un arma y se produjo un intercambio de disparos. Y el policía tiró y le causó la muerte a uno de los pibes", le dijo al diario La Voz del Interior.El chico cayó muerto a más de 100 metros de donde se inició todo. Su compañero alcanzó a escapar.El comisario Jones dijo que al chico muerto se le secuestró un revólver 32 y la motoguadaña."Mi hermanito no era ningún choro. Él iba a jugar al fútbol con un amigo y los chicos se asustaron al ver al policía y salieron corriendo y el policía les tiró", dijo a La Voz Vanesa Ruchi, hermana de Lucas. "Lo mató por la espalda y le pusieron un arma...", añadió la joven quien dijo que el cura conocía muy bien a Lucas."Yo lo vi cuando agonizaba y no tenía ningún revólver encima... Ni tenía la motoguadaña. Le tiró desde atrás", dijo Marina Jatib, vecina de la zona."Supongamos que hubiera estado robando. ¿Hacía falta matarlo por la espalda? ¿Ese policía no podía tirarle a los pies y detenerlo? Lo fusiló", exclamó Oscar Martínez, dirigente del "Movimiento Popular La Dignidad".Lucas, quien en pocos días iba a cumplir 14 años, vivía con sus cinco hermanos y padres en Los Tinglados, una villa cercana.Mariano Oberlín trabaja para alejar a los chicos de las drogas. El cura Mariano Oberlín llegó a la parroquia de barrio Müller, en la zona del cementerio San Vicente, en febrero de 2010, cuando tenía 35 años. Desde entonces, desplegó una comprometida tarea social mientras denuncia las postergaciones que sufren los vecinos de esa parte de la Capital. Este año tuvo un rol notorio al denunciar la proliferación del paco y el avance del narcotráfico en esa zona.Fue elegido "Cordobés del Año" hace pocas semanas.