Denunciaron un caso de agresión policial contra un chico de 15 años

Personas que pidieron la reserva de sus nombres por temor a hipotéticas represalias, dieron cuenta de un posible hecho de brutalidad policíaca.



Según sostuvieron, el martes 20 alrededor de las 22, un policía que iba en una moto de la fuerza junto a otro efectivo, le disparó dos tiros con posta de goma a un chico de 15 años que bajó corriendo del auto de su profesor a buscar a su hermano, que estaba en la casa de la novia en barrio Maccarone, para que se sumara a la fiesta de fin de ciclo de un curso de la escuela María Reina Inmaculada de aquel barrio, que el grupo iba a celebrar en el balneario Thompson. Manifestaron que efectivos le reconocieron al chico que se trató de un error de apreciación, puesto que interpretaron que, como bajó del auto corriendo, había intentado robar.



El fiscal de turno confirmó que hubo una denuncia y añadió que el efectivo está identificado y que entre las primeras medidas tendientes a esclarecer el caso, se secuestró al arma larga que se habría utilizado en el confuso episodio. También se supo que la denuncia se realizó a las pocas horas del hecho en sede de comisaría octava. La calificación provisoria de la causa sería Lesiones y Abuso de autoridad.



El hecho investigado habría ocurrido en la zona del paseo costero, en inmediaciones de la comisaría octava, en una calle que comunica con Avenida Laurencena. De acuerdo al relato que las personas realizaron a El Diario, el chico descendió junto a dos compañeros más del auto de su profesor, un Peugeot 205, que los llevó hasta allí a buscar al hermano del joven atacado, cuando los efectivos pasaron con la moto. Estos continuaron su marcha pero a los pocos metros giraron y regresaron hacia la dirección a la que el chico se dirigía y como comenzó a correr, uno le disparó. En el relato, las personas sostuvieron que los efectivos nunca dieron la voz de alto. Tras escuchar los disparos, los testigos presenciales señalaron que el chico se llevó las manos a la nuca y se quedó quieto. También refirieron que el ocupante del Peugeot se acercó y se identificó como profesor del chico, señalando que los efectivos le preguntaron al docente si el joven no le había intentado robar, recibiendo como respuesta que no.



Ante tal escenario, las personas que dieron cuenta del hecho refirieron que "los efectivos se disculparon, sostuvieron que se trató de un error, de una confusión, dijeron que habían disparado al aire y le preguntaban al chico si estaba bien". También señalaron que el chico les respondió que "estaba bien, que se trató de un error, de una confusión, que no tenía nada, que (la situación) no había pasado a mayores". Cuando los efectivos se retiraron, el chico exhibió los impactos y las personas, que pudieron ver la situación, refirieron que "el policía dirigió el arma hacia la persona del joven", añadiendo que "le dispararon desde una distancia de diez metros".