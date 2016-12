Explosión de un tanque en Acceso Norte: "Vimos las llamas, quedamos aturdidos"

Video: Explosión e incendio en Acceso Norte, la palabra del dueño del lugar

Una gran explosión se produjo cuando un camión descargaba gasoil dentro de un tanque. Ocurrió este jueves por la tarde en zona del Acceso Norte de Paraná, en el predio de un depósito que pertenece a un supermercado.Como consecuencia del incendio que se generó, dos personas resultaron heridas. Juan Chaparro, de 64 años, sufrió quemaduras en el 35% de su cuerpo, está grave y es atendido en el Hospital San Martín, aunque evalúan derivarlo al Instituto del Quemado. Según indicaron desde el nosocomio, tiene comprometida la vía respiratoria. En tanto el conductor del camión, Alejandro Barcos, de 39 años, sufrió lesiones en un ojo, debido a que le ingresó polvillo del matafuegos.Al respecto, César Fontana, propietario de la firma, explicó aque "fue algo terrible, estamos esperando las pericias para saber qué pasó, por qué ocurrió esto. No tendría que haber sucedido. Hablé con el fabricante de los tanques y no podemos entenderlo. Lo lamentable es que un hombre sufrió graves heridas, el resto tiene solución".Por su parte, Juan Cabrera, un vecino, narró su experiencia al momento de oír la explosión. En ese sentido, manifestó que "estábamos trabajando y sentimos el estruendo. Salimos, vimos las llamas y quedamos aturdidos. Al lado hay también una estación de servicio, con los trabajadores empezamos a apagar el fuego hasta que llegaron los bomberos. Eso ayudó a que no se expanda, porque era un peligro. Hay también una casa que tiene dos cilindros de gas y ya estaban muy calientes".Contó que las llamas alcanzaban una altura de alrededor de seis metros. Se esperan las pericias para determinar qué fue lo que produjo la explosión.