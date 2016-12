Condenaron a un ex jefe de Abigeato Gualeguay por vejaciones en servicio

Un ex jefe de la Brigada de Delitos Rurales de Gualeguay, Román Coronel, fue acusado de golpear y someter a vejaciones, junto a otro funcionario policial que no pudo ser identificado, a tres hombres que fueron detenidos dentro de un establecimiento rural del Séptimo Distrito de Gualeguay, la noche del 11 de agosto de 2011.



Concretamente, le imputaron haber efectuado golpes con el puño, los pies y con el cañón de un arma larga contra los tres detenidos, cuando se encontraban esposados, y someterlos a vejaciones tales como cargar el arma y apuntarles en la cabeza, y sentárseles encima durante el traslado a sede policial en la caja de una camioneta. También lo acusaron de obligarlos a permanecer arrodillados durante un prolongado tiempo, agredirlos verbalmente, pincharles la cara con una guampa de ciervo que llevaba una de las víctimas en un bolso, entre otros ataques.



El funcionario fue llevado a juicio en Gualeguay y tras la sentencia de primera instancia, se recurrió a la Cámara de Casación en Paraná. Perotti, uno de los tres jueces integrantes de la Cámara, señaló en su argumento que de la prueba recolectada "no cabe duda alguna de la presencia de Coronel en el lugar donde se produjeron los distintos vejámenes a los tres detenidos, como de su activa -y exclusiva- participación en la comisión de los hechos investigados". "El accionar del inculpado fue correctamente calificado como Vejaciones en Acto De Servicio. Les impuso a los tres aprehendidos un trato riguroso que incidió sobre el cuerpo de la persona (al golpearlos y apretar las esposas más allá de lo aconsejable), con secuelas de lesiones y sufrimiento físico, humillándolos y mortificándolos moralmente".



Por estos y otros argumentos, Casación rechazó del recurso presentado y fue consecuente en la confirmación de la condena impuesta. (ElDía)