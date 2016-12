Ex funcionario acusado de abuso de menores fue condenado a 14 años de prisión

El ex director de Cultura de Urdinarrain, Javier Broggi, fue condenado a 14 años por corrupción agravada de menores en concurso real en dos hechos, informóEl Tribunal que lo condenó estuvo compuesto por los jueces Alicia Vivian, Alberto Seró y Mariano Martínez.Se recordará que la Fiscalía encabezada por Lisandro Beherán y Martín Gil, y los querellantes Estela Esnaola y Darío Carraza habían pedido 16 años de cárcel para el ex titular de Cultura de Urdinarrain. Además, reclamaron que se efectivice la prisión preventiva hasta quedar firme la sentencia por peligro de fuga.En contraposición, el alegato del defensor Ignacio Fernández requirió que el delito de Corrupción de menores agravada -por el que Broggi está imputado-, mute por el de Abuso sexual simple y por lo tanto se declare la prescripción. No obstante, el abogado de Broggi solicitó también que si lo castigan por Corrupción de menores, sea simple y no agravada.Frente al estrado de Gualeguaychú pasaron unos 15 testigos entre víctimas, familiares, amigos, peritos y hasta el intendente de Urdinarrain, Alberto Mornacco, quien ratificó al tribunal que Broggi le había reconocido en persona los abusos a "muchos" niños. Algo parecido dijo Broggi en un correo electrónico que envió a la madre de una de sus víctimas para pedirle perdón, después de que todo saliera a la luz en 2008.