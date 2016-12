Mujer denunció reiterados robos en su propiedad

Norma Galeano llevó su reclamo por seguridad a Tribunales. Cansada de denunciar en sede policial supuestos delitos contra su propiedad, ayer se presentó en Tribunales para exigir a las autoridades que actúen en consecuencia. Advirtió que se trata de menores, aunque reconoció que también hay adultos detrás, que andan armados en la zona noreste de Paraná.



Norma Galeano y sostuvo ser "propietaria de un predio de dos manzanas aproximadamente donde, al fondo, tengo una venta de autopartes. Está todo tapialado, en zona de Lomas del Mirador II, barrio Jauretche y Policial. Atrás de mi terreno, al costado de barrio Jauretche se encuentras varias personas, delincuentes, la mamá de varios de ellos se apoda Catela, Díaz es el apellido, sus hijos son de apellido Racig", precisó a El Diario.



Galeano manifestó que ha realizado en sede policial, numerosas denuncias por supuestos delitos contra su propiedad, pero, sostuvo, no obtuvo respuestas a sus presentaciones. En este sentido expresó que "esta gente entra a mi predio, me roba, me han robado animales, que los sacrifican, me robaron ovejas, gallinas, 200 sillas, un freezer que lo sacaron por el tapial; y después van a mi casa a pedir explicaciones (por las denuncias). Yo hago las denuncias pero la Policía no hace nada", advirtió a la par que exigió: "Quiero saber quién está a cargo de esta gente que le permite tanta impunidad, porque yo pago mis impuestos".



La mujer, visiblemente preocupada, habló en los pasillos de Tribunales de Paraná, mientras esperaba que un fiscal la recibiera. Consultada sobre los pasos que dio en su búsqueda de respuestas, manifestó que "en Tribunales fui a Fiscalía y me mandaron para hablar con un secretario y estoy esperando que me llame alguien, porque quiero saber quién tiene a cargo esta gente, por qué se le permite tanta impunidad sabiendo que son menores" y añadió: "Sé que hay menores, que son los que delinquen más, pero yo también tengo hijos menores y pago mis impuestos", adujo como argumento para que alguien le brinde las respuestas que cree, merece recibir.



Ante la falta de respuestas, Galeano se preguntó: "Quiero saber ¿si me pasa algo o matan a un familiar mío, quién se hace cargo de eso? porque ellos son menores y la Justicia tiene que tomar medidas, porque vienen a mi casa, quiero que la Justicia le dicte restricciones o que los saque del barrio, porque pago mis impuestos y tengo derecho a disfrutar de lo mío", insistió. También reiteró en que acudió a la Policía en numerosas oportunidades: "He hecho varias denuncias, mi marido también, tenemos miedo, ellos tienen armas, armas que nadie se las saca", y volvió a preguntarse "¿No sé por qué no le hacen un allanamiento en la casa?". También sostuvo que "fuentes policiales (sic) me han dicho que pidieron para allanarles y no les permiten" y se sorprendió porque aseguró que "tienen armas ilegales" y volvió a interrogarse: "¿Por qué andan con armas esos menores? voy a decir delincuentes, porque son menores pero no chicos, y hay gente adulta también".



Finalmente, la mujer advirtió: "Me han informado que anda una camioneta que les levanta las cosas que ellos roban y las salen a vender. A esto lo voy a hacer público a nivel nacional, porque a esa gente no la quiero de vecina, no la quiero más, quiero que se vayan, porque tengo derecho a exigir, porque pago mis impuestos y están en peligro mi integridad y las de mis hijos".



Galeano precisó que el fiscal de Turno que la recibió le aconsejó radicar una denuncia en sede policial solicitando una orden de restricción, y agregó que le expresó que el organismo al que el funcionario pertenece actuaría cuando la denuncia llegara a Fiscalía. Alrededor de las 18 de ayer, la mujer se comunicó con la Redacción para advertir que fue a la comisaría décimo segunda a radicar la denuncia tal como le sugirieron en Fiscalía, pero en la dependencia no se la tomaron porque le dijeron que ese tipo de medida le correspondía solicitarla a los fiscales.