Va a juicio la monja que ayudó a José López a guardar los bolsos con dólares

La Cámara Federal penal porteña confirmó hoy el procesamiento del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, sus familiares y allegados por enriquecimiento ilícito y revocó la falta de mérito de la que gozaba Celia Inés Aparicio, la hermana que le abrió la puerta del convento de General Rodríguez la noche en la que fue detenido con casi 9 millones de dólares.Con la firma de los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun, la sala II de ese tribunal aceptó el requerimiento del fiscal Federico Delgado y dijo que Aparicio debe ir a juicio oral y público junto con López y los otros procesados por la presunta comisión del delito de encubrimiento. La superiora del convento, Alba Día de España Martínez Fernández había sido declarada inimputable.De acuerdo con los camaristas, Aparicio, también conocida como "la Hermana Inés", no pudo explicar por qué aparece su firma junto a la del fallecido obispo Rubén Di Monte en una nota enviada a López en 2007 por el pedido de dinero para refacciones en el convento cuando ella dijo que al funcionario kirchnerista apenas lo había visto una o dos veces en su vida."Tampoco resultaron claras sus explicaciones en punto a las razones por las cuales se despidió afectuosamente del nombrado siendo que -según indicó- lo vio en una o dos ocasiones, y además por el horario y por su actitud no estaba de acuerdo en abrir la puerta pero lo hizo porque se lo indicó la madre superiora. Sin embargo, no adoptó idéntica diligencia cuando aquella le habría ordenado abrir al personal policial", añadió el tribunal al justificar el procesamiento de Aparicio."Más particular es la situación aún si se repara en los diversos llamados telefónicos que se cruzaron ente el teléfono celular titularidad de Diaz y los teléfonos del convento -tanto de línea como de Alba Dia de España Martinez Fernandez- horas antes del arribo de Lopez al lugar", señalaron Irurzun y Farah."El cuadro indiciario reunido es el que aconseja acceder a la pretensión del Sr. Fiscal en cuanto requirió que el rol efectivamente desempeñado por Aparicio sea dilucidado en la amplia etapa de debate, para lo cual se impone su sometimiento a proceso a través de su procesamiento", agregaron los camaristas.El tribunal también confirmó los procesamientos de la esposa del ex funcionario kirchnerista, Amalia Díaz, Eduardo Gutiérrez y Andrés Galera, quien hoy fue denunciado por la Unidad de Información Financiera (UIF) en los tribunales federales de Comodoro Py por presunto lavado de dinero.Además, los camaristas recomendaron al juez Daniel Rafecas ahondar en los dos departamentos que tenía López en la Avenida Las Heras, de Barrio Norte, e investigar, sobre todo, a las hijas de López y Díaz. También dispuso mantener la medida cautelar de "no innovar" sobre la propiedad que el ex funcionario tenía en Dique Río Luján, en la zona del Tigre.