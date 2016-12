Condenaron a 12 años de prisión a cinco personas por crimen en Bajada Grande

Con una sentencia de condena efectiva, este martes llegó a su fin el juicio por el crimen de Cristian Jesús Martínez, ocurrido el 24 de diciembre de 2012 en calle X y Juan Arnaldi, en el barrio de Bajada Grande de la capital entrerriana.



El tribunal condenó a 12 años de prisión a Lisandro Aranda, Edgar Barrios, José Warlet, Emanuel Barrios y Juan Carlos Barrios, por el delito de homicidio simple en carácter de coautores.



Tras el fallo, la abogada Candela Bessa, que tuvo a su cargo la defensa de Edgar Barrios y Emanuel Barrios , afirmó a Elonce TV que "Es una tremenda injusticia que se haya condenado a mis pupilos solamente porque tienen el apellido Barrios y porque hay parte de la familia Barrios que tiene inconvenientes con parte de la familia Márquez".



Tras ello, manifestó que "las pruebas que hay son solamente dos testigos que nada tienen de creíble; y además no se pudo determinar quién disparó",

y adelantó que apelará la sentencia.

Bessa manifestó que "ninguna prueba objetiva pone a mis defendidos en el lugar del hecho y además todos los testigos dicen que había por lo menos 10 personas, otros que había 16, y en esta causa hay solamente cinco personas y no quedan en claro cuál es el criterio de selección".



Vale recordar que en los alegatos, la Fiscalía había solicitado 15 años, "lo cual es excesivo y el Tribunal consideró 12 años, lo cual también es excesivo. Mis defendidos tienen arraigo, no tienen posibilidades de fuga porque son personas humildes y trabajadoras y tienen muchos niños a cargo. Y una semana antes de las fiestas me parece totalmente desproporcionado pedir la prisión preventiva hasta que quede firme la sentencia", agregó finalmente la abogada. Elonce.com